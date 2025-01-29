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АНАЛІТИКА

OpenAI випустила спеціальну версію ChatGPT для держустанов

10:53 29.01.2025 |

Новини IT

 

OpenAI представила ChatGPT Gov - спеціальну версію чат-бота для державних органів. Компанія стверджує, що цей інструмент надасть держустановам США безпечний доступ до передових моделей OpenAI, зокрема GPT-4.

Як зазначає OpenAI, урядові установи зможуть розмістити ChatGPT Gov у власній хмарі Microsoft Azure, що спростить управління вимогами безпеки та конфіденційності. Компанія також стверджує, що це дозволить використовувати інструменти OpenAI для обробки конфіденційних непублічних даних.

ChatGPT Gov матиме багато спільного з бізнес-версією ChatGPT Enterprise. Користувачі зможуть зберігати та обмінюватися розмовами в робочому просторі, створювати власні GPT, а також матимуть доступ до адміністративної консолі для ІТ-команд.

OpenAI повідомила, що також співпрацює з урядом Великобританії над запуском чат-бота для державних органів.

"Надаючи наші продукти уряду США, ми прагнемо, щоб штучний інтелект служив національним інтересам і суспільному благу відповідно до демократичних цінностей, одночасно надаючи можливість політикам відповідально інтегрувати ці можливості для надання кращих послуг американському народу", - йдеться в повідомленні OpenAI.

До речі, за даними OpenAI, з 2024 року понад 90 000 користувачів у більш ніж 3500 федеральних, державних і місцевих урядових установах США надіслали понад 18 мільйонів повідомлень у ChatGPT.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп скасував указ Джо Байдена про регуляцію ШІ. Також OpenAI та Oracle спільно запустили ініціативу Stargate з інвестиціями до $500 мільярдів, яка має на меті побудувати сучасні дата-центри для обробки даних штучного інтелекту.
За матеріалами: mezha.media
 

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