У лавах ЗСУ перебуває від 8% до 12% айтівців, а заброньовано — до 18 000 IT-фахівців

В Україні заброньовано 15 000 - 18 000 IT-фахівців. Йдеться про всі види бронювання - резидентство в Дія City, прямі контракти з Міноборони.

Як пише DOU з посиланням на дані Харківського IT-кластера, від 8% до 12% айтівців наразі перебувають у лавах ЗСУ чи в інших військових структурах.

Загальна ж кількість IT-спеціалістів в Україні - майже 330 000. В кластері відмітили, що IT-компанії підтримують зв'язок з усіма мобілізованими.

Як заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вересні 2024 року, загалом більше 900 000 українців вже отримали бронь від мобілізації, а уряд розглядає можливість збільшити обсяги бронювання.

Нещодавно СEO Львівського IT Кластера Степан Веселовський сказав в інтерв'ю nv.ua, що після завершення війни Україну очікує нова велика хвиля еміграції економічно активного креативного класу. Це може завдати суттєвого удару по економіці. «За нашими підрахунками, при оптимістичному сценарії з України поїде 19 000-20 000 представників індустрії. Це 8% всього людського капіталу української ІТ-галузі. І найгірше те, що динаміка в цьому підрахунку не на нашому боці - останні два роки цей відсоток зростає. Плюс один відсоток виглядає не страшно, але це кілька тисяч високоосвідчених фахівців. У найгіршому випадку ця цифра може сягнути 74 000-75 000. Це третина галузі», - розповів Веселовський.