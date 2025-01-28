Гендиректор OpenAI вважає китайську ШІ-модель DeepSeek «вражаючою»

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман поділився своєю думкою у соціальній мережі Х щодо китайської моделі штучного інтелекту DeepSeek, яка нещодавно обійшла ChatGPT за популярністю.

Він привітав нового конкурента та зазначив, що їхня модель вражає широким спектром функцій за свою ціну. Проте OpenAI все ще надає значно кращі моделі.









Альтман сказав, що попит на функції штучного інтелекту буде тільки зростати, тож для компаній зараз важливо мати відповідні обчислювальні потужності.

OpenAI продовжує розвиватись та йти до створення загального штучного інтелекту (AGI).









До речі, нещодавно компанія OpenAI стала одним з головних інвесторів проєкту Stargate - ініціативи зі створення дата-центрів нового покоління для ШІ. Проєкт розпочинається з інвестицій у $100 мільярдів, з потенціалом збільшення до $500 мільярдів протягом наступних чотирьох років.