Фінансові новини
- |
- 28.01.25
- |
- 11:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Гендиректор OpenAI вважає китайську ШІ-модель DeepSeek «вражаючою»
10:49 28.01.2025 |
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман поділився своєю думкою у соціальній мережі Х щодо китайської моделі штучного інтелекту DeepSeek, яка нещодавно обійшла ChatGPT за популярністю.
Він привітав нового конкурента та зазначив, що їхня модель вражає широким спектром функцій за свою ціну. Проте OpenAI все ще надає значно кращі моделі.
Альтман сказав, що попит на функції штучного інтелекту буде тільки зростати, тож для компаній зараз важливо мати відповідні обчислювальні потужності.
OpenAI продовжує розвиватись та йти до створення загального штучного інтелекту (AGI).
До речі, нещодавно компанія OpenAI стала одним з головних інвесторів проєкту Stargate - ініціативи зі створення дата-центрів нового покоління для ШІ. Проєкт розпочинається з інвестицій у $100 мільярдів, з потенціалом збільшення до $500 мільярдів протягом наступних чотирьох років.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли G7 закликають якнайшвидше вирішити ситуацію довкола АОЗ
ТОП-НОВИНИ
|Втрата кворуму Конституційного суду є загрозою для правового порядку України, - Лубінець
|НАБУ зареєструвало провадження проти Умерова за ознаками зловживання владою – ЦПК
|В АОЗ кажуть, що мали лише інформувати Міноборони про призначення, а не узгоджувати їх
|ЄС погодив продовження санкцій проти РФ, пішовши на угоду з Угорщиною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Гендиректор OpenAI вважає китайську ШІ-модель DeepSeek «вражаючою»
|Трамп каже, що Microsoft веде переговори щодо придбання TikTok
|Модель штучного інтелекту можна вкрасти без жодного зламу, — вчені
|DeepSeek постраждала від масштабної кібератаки та обмежує реєстрацію користувачів
|Банки готуються продати до $3 мільярдів кредитів Х – Reuters
|Tesla судиться з ЄС через мита на електромобілі з Китаю
Бізнес
|«Київ Цифровий» запустив віртуальну валідацію проїзду в транспорті
|Samsung розкрила нові можливості камери Galaxy S25 Ultra: RAW, віртуальна діафрагма та інструменти на базі ШІ
|Індія зібралася збудувати найбільший у світі центр обробки даних
|«Вийшов за межі дозволеного»: в оточенні Трампа обурені Маском після його критики проєкту розвитку ШІ Stargate
|Samsung і Google спільно працюють над AR-окулярами на базі операційної системи Android XR
|Samsung презентувала першу гарнітуру XR, яка працює на Android XR
|Смартфони Samsung Galaxy S25 стали першими пристроями з підтримкою технології супутникового зв'язку Snapdragon Satellite