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АНАЛІТИКА

NVIDIA називає китайську ШІ-модель від DeepSeek «чудовим досягненням у галузі ШІ»

17:42 28.01.2025 |

Новини IT

 

NVIDIA вважає модель R1 від DeepSeek "чудовим досягненням у галузі ШІ" попри те, що її поява призвела до падіння акцій американської компанії. 27 січня 2025 року акції гіганта обвалилися на 17%. Про це пише CNBC.

"DeepSeek - це чудове досягнення у галузі ШІ і прекрасний приклад Test Time Scaling, - сказав представник NVIDIA. - Робота DeepSeek ілюструє, як можна створювати нові моделі за допомогою цієї техніки, використовуючи широкодоступні моделі та обчислення, які повністю відповідають вимогам експортного контролю".

У NVIDIA також додають, що графічні процесори, які використовувалися DeepSeek, повністю відповідають експортним вимогам США.

До слова, колишній гендиректор Intel Пет Гелсінгер захопився новою моделлю штучного інтелекту R1 від DeepSeek. Він повідомив, що використовуватиме її у своєму новому стартапі Gloo замість моделей OpenAI.

Між тим гендиректор OpenAI Сем Альтман привітав нового конкурента та зазначив, що модель китайської компанії вражає широким спектром функцій за свою ціну. Проте OpenAI все ще надає значно кращі моделі.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Китай, NVIDIA
 

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