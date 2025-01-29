У РФ повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу «Лукойл» у Кстово Нижньогородської області

У ніч на 29 січня безпілотні літальні апарати (БпЛА) успішно атакували нафтобазу "Лукойл" у Кстово Нижньогородської області Росії. Усі чотири дрони досягли цілей.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Нафтобаза була уражена близько опівночі за місцевим часом.

Очевидці жалілись на щонайменше три вибухи на підприємстві. Водночас джерела повідомляють про чотири влучання на території нафтобази.

Внаслідок атаки підприємство зазнало значних ушкоджень, оскільки усі чотири безпілотники досягли своїх цілей.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, уражена нафтобаза здатна переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти щороку, що робить її четвертою за величиною в Росії. Зокрема відзначив її важливість для ворожої армії.

Він додав, що нафтобаза виробляє:

* бензин;

* дизель;

* авіаційний гас;

* бітум.

Фото: відстань від України до Кстово (Google maps)