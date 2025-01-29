Фінансові новини
- |
- 29.01.25
- |
- 11:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У РФ повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу «Лукойл» у Кстово Нижньогородської області
10:15 29.01.2025 |
У ніч на 29 січня безпілотні літальні апарати (БпЛА) успішно атакували нафтобазу "Лукойл" у Кстово Нижньогородської області Росії. Усі чотири дрони досягли цілей.
Про це повідомляють джерела РБК-Україна у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Нафтобаза була уражена близько опівночі за місцевим часом.
Очевидці жалілись на щонайменше три вибухи на підприємстві. Водночас джерела повідомляють про чотири влучання на території нафтобази.
Внаслідок атаки підприємство зазнало значних ушкоджень, оскільки усі чотири безпілотники досягли своїх цілей.
За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, уражена нафтобаза здатна переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти щороку, що робить її четвертою за величиною в Росії. Зокрема відзначив її важливість для ворожої армії.
Він додав, що нафтобаза виробляє:
* бензин;
* дизель;
* авіаційний гас;
* бітум.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США відправили десятки ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну, - Axios
|Українці зможуть створювати направлення на ВЛК у «Резерв+» з 31 січня - заступник міністра оборони
|Протягом місяця критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус
|Україна отримає від Франції винищувачі Mirage 2000-5 до 1 квітня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Втрата кворуму Конституційного суду є загрозою для правового порядку України, - Лубінець
|НАБУ зареєструвало провадження проти Умерова за ознаками зловживання владою – ЦПК
|В АОЗ кажуть, що мали лише інформувати Міноборони про призначення, а не узгоджувати їх
|ЄС погодив продовження санкцій проти РФ, пішовши на угоду з Угорщиною
|ЗМІ дізналися деталі угорського ультиматуму в ЄС: вимагають тиснути на Україну
|Скандал довкола АОЗ: у Раді вимагають відставки Умєрова
Бізнес
|Модель штучного інтелекту можна вкрасти без жодного зламу, — вчені
|DeepSeek постраждала від масштабної кібератаки та обмежує реєстрацію користувачів
|Банки готуються продати до $3 мільярдів кредитів Х – Reuters
|Tesla судиться з ЄС через мита на електромобілі з Китаю
|Китайський ШІ-помічник DeepSeek очолив список безплатних програм у США, обійшовши ChatGPT
|Трамп обговорює придбання TikTok з кількома компаніями, рішення ухвалять через 30 днів
|«Київ Цифровий» запустив віртуальну валідацію проїзду в транспорті