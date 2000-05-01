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Україна отримає від Франції винищувачі Mirage 2000-5 до 1 квітня
13:23 28.01.2025 |
Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5 до кінця першого кварталу 2025 року, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.
"Незабаром над Україною літатимуть французькі "Міражі". Наприкінці кварталу, як оголосив (президент Франції Еммануель Макрон - ІФ-У)", - сказав він в етері Sud Radio.
За його словами, наприкінці 2024 року українські пілоти та механіки закінчили льотну підготовку на цих літаках.
Як повідомлялось, Макрон літом минулого року заявив про намір передати Україні винищувачі Mirage 2000. У жовтні в МЗС Франції повідомляло, що ЗСУ отримають перші літаки вже на початку 2025 року. Також Франція взяла на себе навчання пілотів. Тоді ж французькі ЗМІ повідомляли, що у першій поставці літаків Mirage 2000-5 від Франції буде три літаки. Вони будуть озброєні крилатими ракетами "Скальп" та бомбами AASM для бойових завдань класу "повітря-земля". Загалом Україна просила про передачу 12 од. Mirage 2000.
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