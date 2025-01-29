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Саудівська Аравія та інші міністри ОПЕК+ зустрілися після заклику Трампа знизити ціну на нафту
23:46 28.01.2025 |
Міністр енергетики Саудівської Аравії та кілька його колег з ОПЕК+ провели переговори після заклику Дональда Трампа знизити ціни на нафту та напередодні зустрічі нафтовидобувних країн ОПЕК+ наступного тижня.
Про це пише Reuters.
Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман провів переговори з іракським прем'єром Хаяном Абдель-Гані та лівійським прем'єром Халіфою Абдулсадеком в Ер-Ріяді.
Саудівський міністр і його лівійський колега обговорили "зміцнення спільних зусиль з підтримки стабільності світових енергетичних ринків", щоб служити їхнім взаємним інтересам. Він також обговорив співпрацю для досягнення взаємних інтересів зі своїм іракським колегою.
Саудівський міністр також зустрівся в Ер-Ріяді з міністром енергетики ОАЕ Сухаїлом аль-Мазруї для неформальних переговорів.
Цього року ціни на нафту зросли. 15 січня нафта марки Brent сягнула майже 83 доларів за барель - найвищого рівня з серпня, що було викликано занепокоєнням щодо впливу санкцій США проти Росії на постачання нафти. З тих пір ціни знизилися, і у вівторок вони торгувалися нижче 78 доларів.
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