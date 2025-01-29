Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Саудівська Аравія та інші міністри ОПЕК+ зустрілися після заклику Трампа знизити ціну на нафту

 

Міністр енергетики Саудівської Аравії та кілька його колег з ОПЕК+ провели переговори після заклику Дональда Трампа знизити ціни на нафту та напередодні зустрічі нафтовидобувних країн ОПЕК+ наступного тижня.

Про це пише Reuters.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман провів переговори з іракським прем'єром Хаяном Абдель-Гані та лівійським прем'єром Халіфою Абдулсадеком в Ер-Ріяді.

Саудівський міністр і його лівійський колега обговорили "зміцнення спільних зусиль з підтримки стабільності світових енергетичних ринків", щоб служити їхнім взаємним інтересам. Він також обговорив співпрацю для досягнення взаємних інтересів зі своїм іракським колегою.

Саудівський міністр також зустрівся в Ер-Ріяді з міністром енергетики ОАЕ Сухаїлом аль-Мазруї для неформальних переговорів.

Цього року ціни на нафту зросли. 15 січня нафта марки Brent сягнула майже 83 доларів за барель - найвищого рівня з серпня, що було викликано занепокоєнням щодо впливу санкцій США проти Росії на постачання нафти. З тих пір ціни знизилися, і у вівторок вони торгувалися нижче 78 доларів.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0195
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 43,7843
  0,3617
 0,82

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7038  0,06 0,14 42,3342  0,03 0,07
EUR 43,6808  0,22 0,50 44,4473  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,10 0,24 42,0700  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес