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Індія зібралася збудувати найбільший у світі центр обробки даних
17:47 24.01.2025 |
Компанія Reliance Group, що належить індійському магнату Мукешу Амбані, будує центр обробки даних, який може стати найбільшим у світі за потужністю. Про це пише Bloomberg.
За даними джерел агентства, 67-річний мільярдер купує потужні напівпровідники штучного інтелекту компанії Nvidia і створює у місті Джамнагар на заході індійського штату Гуджарат центр обробки даних. Очікується, що загальна потужність дата-центру становитиме три гігавати.
Нині найбільший за потужністю центр обробки даних у світі розташований у Бойдтоні, штат Вірджинія, США. Він належить Microsoft, має потужність майже 600 мегаватів і ще 112 мегаватів - у стадії будівництва.
Об'єкт у Джамнагарі суттєво збільшить потужність індійського центру обробки даних, яка зараз оцінюється менш ніж в один гігават. Потроєння потужності дасть Індії потенціал для значного прискорення розробки штучного інтелекту.
Представник Reliance відмовився від коментарів, відіславши Bloomberg до промови генерального директора Reliance Jio Infocomm Акаша Амбані, сина Мукеша. Нещодавно він сказав, що конгломерат будує центр обробки даних, який має бути завершений протягом двох років.
Так Reliance Амбані долучається до низки технологічних компаній, включно з Microsoft, Alphabet та Amazon, які вкладають мільярди доларів у центри обробки даних.
Цього тижня OpenAI, SoftBank та Oracle пообіцяли інвестувати від $100 до $500 млрд у розвиток технологій штучного інтелекту в США через нову організацію під назвою Stargate Project.
OpenAI, SoftBank та Oracle не уточнили розмір центрів обробки даних, які вони збудують у межах проєкту Stargate. Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, висунув ідею будівництва 5-гігаватних об'єктів, але незрозуміло, чи вони вже розробляються.
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