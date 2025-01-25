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АНАЛІТИКА

«Київ Цифровий» запустив віртуальну валідацію проїзду в транспорті

23:21 24.01.2025 |

Транспорт

 

У застосунку "Київ Цифровий" з'явився новий сервіс для пасажирів громадського транспорту. Відтепер віртуальна валідація проїзду стає доступною в усіх комунальних автобусах, трамваях і тролейбусах столиці.

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич.

"Тепер усе, що потрібно для оплати проїзду, завжди під рукою - у вашому смартфоні. Користуйтесь новим сервісом і діліться враженнями. Нам важливий зворотний зв'язок", - сказав Оленич.

Щоб скористатися новим сервісом, треба:

* відкрити мобільний застосунок "Київ Цифровий",
* вибрати сервіс "Оплата проїзду",
* відсканувати QR-код, розміщений у салоні транспорту, або ввести його вручну, вибравши відповідний тип транспорту.

Після цього можна оплатити проїзд у зручний спосіб: транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою. У застосунку автоматично з'явиться запис про використану поїздку, який можна пред'явити контролеру.

Для зручності відмітка оплати проїзду з валідацією одразу в застосунку відрізняється від інших іконок у стрічці "Київ Цифровий".

Раніше стало відомо, що з понеділка, 20 січня, в Києві спільно з Державною службою України з безпеки на транспорті проводяться посилені заходи з перевірки пасажирських перевізників. Перевірки на дорозі тривають у місцях зосередження найбільшого пасажиропотоку: біля автостанцій, кінцевих станцій метро тощо.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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