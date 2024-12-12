Японія планує поступово відмовлятися від російського СПГ – Reuters

Оскільки довгострокові контракти Японії на забезпечення скрапленого природного газу (СПГ) із російського проєкту «сахалін-2» наближаються до завершення, конкуруючі виробники отримують змогу заповнити дефіцит постачань, навіть якщо Токіо прагне перейти до більш чистої енергії, кажуть інсайдери галузі.

Як пише Reuters, зменшення попиту в країні на газ і геополітичний тиск на Токіо, щоб обмежити свою залежність від палива з росії, означають, що японські покупці, можливо, не захочуть продовжувати всі свої контракти з постачальником, який давно користується перевагою через свою близькість і надійність.

Японія, другий у світі покупець скрапленого природного газу (СПГ), залежить від росії на 9% свого СПГ, або 6 млн метричних тонн на рік, 5 млн з яких надходять за довгостроковими контрактами на «сахалін-2», якими керує підконтрольний кремлю «газпром».

Проєкт також має міцні зв'язки з японською промисловістю, з торговими гігантами Mitsui й Mitsubishi, разом володіючи 22,5% у проєкті.

Великою перевагою «сахаліну-2» перед конкурентами є те, що він розташований усього за кілька днів шляху від Японії морем. Для порівняння, для доставлення з Австралії, Канади й США потрібно понад тиждень.

Але оскільки західні союзники Японії прагнуть ізолювати москву через розв'язану нею повномасштабну війну проти України, «сахалін-2» не в фаворі, хоча цей проєкт не підпадає під санкції США.

«Підтримувати той самий рівень постачань з росії може виявитися складно через угоду між членами G7 зі зменшення залежності від російських енергоресурсів», - сказав представник міністерства промисловості Японії на умовах анонімночті через непублічність питання, додавши, що остаточні рішення залишаються за покупцями, серед яких є кілька японських енергетичних компаній.

Водночас, враховуючи низький попит на електроенергію в Японії та її рух до більш чистої енергії, потреба в СПГ скорочується. Токіо хоче, щоб газ становив 20% виробництва електроенергії у країні до 2030 року, порівняно з 33% торік, а відновлювані джерела енергії зросли до 38% з 26% за той самий період.

«У нашому регіоні виробляється багато відновлюваної енергії, тому питання про те, продовжувати контракт чи ні, залежатиме від майбутніх потужностей відновлюваної енергії», - сказав Reuters керівник одного з покупців «сахалін-2» з Японії.

Довгострокові угоди Японії з проєктом «сахаліну-2» закінчаться між 2026 і 2033 роками, починаючи з угоди про постачання 0,5 млн тонн найкращого генератора електроенергії JERA на рік.

Оскільки повномасштабне вторгнення росії в Україну 2022 року спричинило нові санкції, японські покупці посилили залежність від таких союзників, як Сполучені Штати й Австралія, а також Малайзія та Оман, забезпечуючи власний капітал у проєктах СПГ й довгострокових постачань.

«Якщо ми припинимо купувати в росії, нам доведеться купувати в інших місцях, де ціна може бути вищою. Якщо ми як країна повністю припинимо купувати в росії, я думаю, це матиме величезний вплив на наших клієнтів», сказала Юміко Яо, виконавчий директор СПГ-компанії Tokyo Gas.

Тим часом новообраний президент Дональд Трамп готується затвердити дозволи на експорт для нових проєктів СПГ, які були зупинені за часів адміністрації Байдена, повідомили Reuters джерела.