Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Японія планує поступово відмовлятися від російського СПГ – Reuters

 

Оскільки довгострокові контракти Японії на забезпечення скрапленого природного газу (СПГ) із російського проєкту «сахалін-2» наближаються до завершення, конкуруючі виробники отримують змогу заповнити дефіцит постачань, навіть якщо Токіо прагне перейти до більш чистої енергії, кажуть інсайдери галузі.

Як пише Reuters, зменшення попиту в країні на газ і геополітичний тиск на Токіо, щоб обмежити свою залежність від палива з росії, означають, що японські покупці, можливо, не захочуть продовжувати всі свої контракти з постачальником, який давно користується перевагою через свою близькість і надійність.

Японія, другий у світі покупець скрапленого природного газу (СПГ), залежить від росії на 9% свого СПГ, або 6 млн метричних тонн на рік, 5 млн з яких надходять за довгостроковими контрактами на «сахалін-2», якими керує підконтрольний кремлю «газпром».

Проєкт також має міцні зв'язки з японською промисловістю, з торговими гігантами Mitsui й Mitsubishi, разом володіючи 22,5% у проєкті.

Великою перевагою «сахаліну-2» перед конкурентами є те, що він розташований усього за кілька днів шляху від Японії морем. Для порівняння, для доставлення з Австралії, Канади й США потрібно понад тиждень.

Але оскільки західні союзники Японії прагнуть ізолювати москву через розв'язану нею повномасштабну війну проти України, «сахалін-2» не в фаворі, хоча цей проєкт не підпадає під санкції США.

«Підтримувати той самий рівень постачань з росії може виявитися складно через угоду між членами G7 зі зменшення залежності від російських енергоресурсів», - сказав представник міністерства промисловості Японії на умовах анонімночті через непублічність питання, додавши, що остаточні рішення залишаються за покупцями, серед яких є кілька японських енергетичних компаній.

Водночас, враховуючи низький попит на електроенергію в Японії та її рух до більш чистої енергії, потреба в СПГ скорочується. Токіо хоче, щоб газ становив 20% виробництва електроенергії у країні до 2030 року, порівняно з 33% торік, а відновлювані джерела енергії зросли до 38% з 26% за той самий період.

«У нашому регіоні виробляється багато відновлюваної енергії, тому питання про те, продовжувати контракт чи ні, залежатиме від майбутніх потужностей відновлюваної енергії», - сказав Reuters керівник одного з покупців «сахалін-2» з Японії.

Довгострокові угоди Японії з проєктом «сахаліну-2» закінчаться між 2026 і 2033 роками, починаючи з угоди про постачання 0,5 млн тонн найкращого генератора електроенергії JERA на рік.

Оскільки повномасштабне вторгнення росії в Україну 2022 року спричинило нові санкції, японські покупці посилили залежність від таких союзників, як Сполучені Штати й Австралія, а також Малайзія та Оман, забезпечуючи власний капітал у проєктах СПГ й довгострокових постачань.

«Якщо ми припинимо купувати в росії, нам доведеться купувати в інших місцях, де ціна може бути вищою. Якщо ми як країна повністю припинимо купувати в росії, я думаю, це матиме величезний вплив на наших клієнтів», сказала Юміко Яо, виконавчий директор СПГ-компанії Tokyo Gas.

Тим часом новообраний президент Дональд Трамп готується затвердити дозволи на експорт для нових проєктів СПГ, які були зупинені за часів адміністрації Байдена, повідомили Reuters джерела.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6941
  0,0822
 0,20
EUR
 1
 43,7997
  0,0218
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3217  0,04 0,10 41,9521  0,08 0,18
EUR 43,6383  0,06 0,13 44,3708  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6900  0,06 0,16 41,7100  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес