Чехія другий день не отримує нафту з «Дружби». Причина досі не відома

У Чехії досі не знають причини припинення постачання нафти трубопроводом "Дружба". Другий день країна качає нафту лише західним маршрутом. Про це пише видання Ceske Noviny з посиланням на представника нафтопереробної компанії Orlen Unipetrol Павела Кайдла.

Влада стверджує, що небезпеки дефіциту нафти на ринку немає. У середу уряд вирішив, що у разі довгострокових обмежень постачання держава позичить НПЗ Orlen Unipetrol 330 000 тонн нафти з аварійних запасів. Цього вистачить більш ніж на місяць роботи двох заводів, що належать компанії.

За словами Кайдла, Orlen Unipetrol почне отримувати нафту з держрезерву наступного тижня. До того часу запасів компанії буде достатньо.

Причини зупинки постачання, що сталася 4 грудня, поки що не зрозумілі. Міністр промисловості та торгівлі Лукаш Влчек нагадав, що Чехія вже має досвід подібної ситуації. У 2019 році постачання трубопроводом "Дружба" було зупинено через забруднення нафти. Тоді Чехія не отримувала нафту з "Дружби" два місяці.

Чехія розраховує збільшити постачання Трансальпійським нафтопроводом (TAL). Проєкт вартістю приблизно 1,6 млрд крон має збільшити потужності Чехії на 4 млн тонн нафти на рік з наступного року.

Завдяки цьому в країну можна буде постачати трубопроводом TAL до 8 млн тонн нафти на рік, і у липні 2025 року Чехія зможе повністю відмовитися від російської нафти.