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Три літаки замість 40: у РФ визнали провал із виробництвом власної авіатехніки
23:05 25.11.2024 |
Уряд Росії визнав провал програми імпортозаміщення у виробництві цивільних літаків і призначив відповідальних за це. Російська державна корпорація "Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК) звільнила двох директорів провідних авіаційних заводів. Посад позбулися генеральний директор ПАТ "Яковлєв" Андрій Богинський і керівний директор АТ "Туполєв" Костянтин Тімофєєв.
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За інформацією російського видання Коммерсант, на місце Богинського тимчасово призначили гендиректора ОАК Вадима Бадеху, а "Туполєв" очолив заступник гендиректора корпорації Олександр Бобришев.
Такі кадрові зміни в ОАК пояснили необхідністю прискорення сертифікації та запуску серійного виробництва російських цивільних літаків. Однак джерела в авіапромі стверджують, що звільнення стало наслідком вказівки прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна через провал програми розвитку цивільної авіації.
За урядовою програмою, у 2023 році в Росії мали виготовити 40 цивільних літаків, а до 2030 року виробництво планували довести до 230 одиниць на рік. У реальності минулого року випустили лише три літаки: два Ту-214 й один Іл-96-300. Серійне виробництво МС-21, заплановане на 2016 рік, тепер перенесли на 2025-2026 роки. А програму імпортозаміщення SSJ-100 відкладають через проблеми з сертифікацією двигуна ПД-8.
Через це уряд скоротив обсяги планів. У 2025 році замість 82 літаків буде виготовлено лише 20, а до 2027 року виробництво зменшиться зі 180 до 140 одиниць.
Санкції проти РФ ускладнили доступ до західних авіалайнерів і їх обслуговування. За даними Росавіації, з жовтня 2023 до червня 2024 року кількість літаків у парку 13 найбільших авіакомпаній РФ скоротилася на 3%. Згодом дані про кількість літаків взагалі зникли з офіційного сайту Росавіації.
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