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Трамп оголосив нові тарифи на імпорт товарів із Молдови, Брунею, Філіппін, Іраку, Алжиру та Лівії
23:47 09.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 серпня 2025 року нових загальних імпортних тарифів на продукцію з ще шести країн - Брунею, Філіппін, Іраку, Алжиру, Молдови та Лівії, повідомляє The Guardian у середу.
"Президент США публікує копії окремих листів, адресованих Брунею, Філіппінам, Іраку, Алжиру, Молдові та Лівії. Лист кожної країни має свою тарифну ставку: 30% для Алжиру; 30% для Іраку; 30% для Лівії; 25% для Брунею; 25% для Молдови; 20% для Філіппін", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, 7 липня Трамп заявив про запровадження з 1 серпня 2025 року нових загальних імпортних тарифів на продукцію з ще п'яти країн - Тунісу, Індонезії, Бангладеш, Сербії та Боснії, повідомляє The Guardian.
"Туніс буде обкладатися 25% митом на товари, що імпортуються до США; Індонезія - 32%; Бангладеш і Сербія - 35%; Боснія - 30%; Камбоджа - 36%", - йдеться у повідомленні на сайті видання.
Як повідомлялось, Трамп оприлюднив у соціальній мережі Truth Social серію листів, і яких йдеться про запровадження з 1 серпня 2025 року єдиних загальних тарифів на імпорт продукції з відповідних країн до Сполучених Штатів: 25% мита США на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії та Казахстану; 30% мита США на товари з Південної Африки; 40% мита США на товари з Лаосу та М'янми.
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