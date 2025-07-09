ЄП назвав Грузію країною, захопленою незаконним режимом

Європейський парламент (ЄП) ухвалив жорстку доповідь, в якій не визнав легітимність нинішнього однопартійного парламенту та президента Грузії, назвавши її "державою, захопленою нелегітимним режимом "Грузинської мрії". Євродепутати схвалили доповідь в середу, 9 липня, 490 голосами "за", при 147 "проти" і 49 тих, хто утримався.

Європарламент закликає Грузію провести нові вибори

Європарламентарі зазначили, що після десятиліть демократичного прогресу в Грузії відбувся повний відкат від демократичних принципів і шляху до євроінтеграції.

Вони закликали до нових парламентських виборів у країні.

"Врегулювання нинішньої політичної та конституційної кризи в Грузії може бути досягнуте тільки шляхом проведення нових парламентських виборів, які мають бути проведені в найближчі кілька місяців у покращеній передвиборній обстановці, під ретельним міжнародним і незалежним внутрішнім наглядом, аби гарантувати дійсно справедливий, вільний і прозорий процес, який відображав би істинну волю народу", - йдеться в доповіді.

Депутати просять ЄС переглянути "безвіз" для Грузії

Парламентарі закликають Європейський Союз негайно переглянути свою політику щодо Грузії, а також виконання угоди про асоціацію між ЄС і Грузією через кричуще порушення грузинською владою зобов'язань щодо демократичних принципів, прав людини та основних свобод.

"Невиконання цих зобов'язань може призвести до умовного припинення економічного співробітництва та привілеїв, які надаються угодою", - сказано в доповіді.

Серед цих привілеїв євродепутати називають безвізовий статус Грузії, який пропонують призупинити, якщо контрольні показники та стандарти демократичного врядування та свобод не будуть дотримані через дії правлячої партії.

"Грузинська мрія" несе повну відповідальність за будь-які наслідки, що випливають з можливого призупинення безвізового режиму для громадян Грузії", - наголошується в тексті.

Активи Іванішвілі та його оточення пропонують заморозити

Європарламент називає відповідальними за відкат від демократії, що призвів до авторитарної консолідації влади, олігарха Бідзіну Іванішвілі та офіційних осіб, включно з прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе, президентом Шалвою Папуашвілі, мером Тбілісі та генеральним секретарем "Грузинської мрії" Кахою Каладзе, а також колишнім головою "Грузинської мрії" Іраклієм Гарібашвілі.

Ці люди "діяли проти конституційної мети країни - євроатлантичної інтеграції", йдеться в документі.

У зв'язку з цим євродепутати закликають ЄС до негайного запровадження цілеспрямованих персональних санкцій проти Іванішвілі, членів його сім'ї та його компаній, зокрема - заморозити його фінансові активи у співпраці з іншими державами.

ЄП називає явним поворотним пунктом до авторитаризму неповноцінні парламентські вибори в Грузії в жовтні 2024 року. На його думку, вони відкрили правлячій партії "Грузинська мрія" шлях до незаконного захоплення державних інститутів і усунення демократичних механізмів, просування репресивного законодавства, а також репресій проти політичних опонентів, журналістів і мирних демонстрантів.