Мерц хоче посилювати ППО України спільно зі США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) оголосив намір посилювати спільно зі США можливості української системи протиповітряної оборони (ППО). Відповідну заяву він зробив у середу, 9 липня, під час виступу в Бундестазі.

За словами канцлера, він має намір обговорити з адміністрацією США "домовленості", спрямовані на надання Україні додаткових систем ППО.

"Наша допомога Україні не припиниться ні через фінансові обмеження, ні через брак персоналу. Єдине, де нині ми маємо дефіцит - це виробництво військової техніки, зброї та боєприпасів", - сказав Мерц. Він звинуватив Росію в тому, що та своїми атаками майже щодня скоює тяжкі воєнні злочини в Україні.

Кроки міноборони ФРН для посилення співпраці з партнерами

Міністерство оборони Німеччини так само повідомило про поточні зусилля країн-партнерів щодо зміцнення української ППО. Речник міністерства розповів, що з партнерами обговорюється, чи можуть ті надати Україні "поки що не залучені ресурси".

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) згадає питання ППО під час візиту до США наступного тижня. Як повідомив речник міністерства, Пісторіус обговорить з американською стороною, "що можна зробити спільно, щоб посилити українську ППО проти російських атак".

"Жахливі кадри" ударів по Україні

Речник німецького міноборони назвав жахливими кадри, що надходять з України. "Зруйнована цивільна інфраструктура, енергетичні об'єкти, щоденні атаки сотнями ракет і дронів - усе це не може залишити нікого байдужим", - зазначив він і додав, що Росія прагне довести українську ППО "до межі її можливостей".

За даними Повітряних сил Збройних сил України, Росія останніми днями завдала наймасованіших повітряних ударів по Україні за весь час з початку війни. Лише під час нічної атаки в ніч на 9 липня, коли Росія атакувала переважно Захід України, було застосовано 728 дронів і 13 ракет. Українським оборонцям вдалося знешкодити або перехопити 711 дронів і щонайменше сім ракет. Президент України Володимир Зеленський звинуватив РФ у тому, що та вкотре намагається зірвати будь-які зусилля щодо встановлення припинення вогню.