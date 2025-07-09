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Лідери Британії та Франції домовились посилити боротьбу з нелегальною міграцією
23:38 09.07.2025 |
Британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон у середу домовилися про необхідність нових рішень для проблеми нелегальної міграції.
Про це повідомили в офісі премʼєра Британії за підсумками зустрічі лідерів, пише "Європейська правда".
Зазначається, що під час зустрічі Стармер і Макрон наголосили на необхідності досягти конкретного прогресу в питанні припинення нелегальної міграції з Франції до Британії.
"Лідери погодилися, що боротьба з загрозою нелегальної міграції та переправлень на малих човнах є спільним пріоритетом, який вимагає спільних рішень", - сказали в офісі британського премʼєра.
Лідери Британії та Франції також погодились із необхідністю подальших кроків і розробки "нових інноваційних рішень", зокрема протидії угрупованням, причетним до переправлення мігрантів, ідеться в повідомленні.
Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює Британські острови від континентальної Європи, в останні роки суттєво зросла та встановлює рекорди.
Британська влада вживає різних заходів для протидії нелегальній міграції - зокрема домовляється з Францією, аби та затримувала мігрантів, що планують перетнути Ла-Манш.
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