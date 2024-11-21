Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄЦБ б'є тривогу через високий борговий ризик кризи в єврозоні та низьке зростання

 

Єврозона ризикує отримати ще одну боргову кризу, якщо блок не зможе прискорити зростання, знизити державний борг і усунути політичну невизначеність, попереджає Європейський центральний банк.

Про це повідомляє Financial Times.

У своєму щорічному Огляді фінансової стабільності ЄЦБ забив на сполох через потенційне повернення "занепокоєння ринку щодо стійкості суверенного боргу".

Він вказав на "підвищений рівень боргу і високий бюджетний дефіцит", а також на мляве зростання і невизначеність, викликані нещодавніми "результатами виборів на європейському і національному рівнях, особливо у Франції".

Зазначається, що Луїс де Гіндос, віце-президент ЄЦБ, також вказав на "погане історичне дотримання фіскальних правил ЄС" деякими урядами ЄС.

Вартість запозичень таких країн, як Італія та Іспанія, які опинилися в центрі кризи єврозони, залишається набагато нижчою за пікові значення, яких вони досягли під час ринкових потрясінь понад десять років тому. Але занепокоєння інвесторів останнім часом зросло через борги таких країн, як Франція.

Розходження між 10-річними облігаціями України та Німеччини - показник занепокоєння інвесторів щодо її боргу - цього місяця сягнув 0,78%, що близько до 12-річного максимуму, досягнутого напередодні парламентських виборів влітку цього року.

ЄЦБ заявив, що витрати на державне фінансування можуть зрости через макроекономічні шоки, підкресливши "слабкі" фундаментальні показники та "пролонгацію" суверенного боргу за вищими відсотковими ставками.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2533
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 43,5635
  0,1275
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0140  0,01 0,02 41,6412  0,01 0,03
EUR 43,4060  0,07 0,16 44,1516  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2700  0,02 0,05 41,2800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес