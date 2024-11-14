Німеччина заборонила приймати російський скраплений газ у своїх портах

Уряд Німеччини заборонив державним СПГ-терміналам отримувати газ із Росії, оскільки це суперечить інтересам країни та її прагненню повністю позбавитися залежності від РФ в енергетичній сфері.

Як пише Financial Times, російський експорт СПГ загалом може постраждати внаслідок торговельних домовленостей між Євросоюзом та новою президентською адміністрацією США, передає The Moscow Times.

Компанія Deutsche Energy Terminal проінформувала уряд, що її термінал у місті Брунсбюттель готується в неділю прийняти вантаж із Росії. У відповідь міністерство економіки дало вказівку "не приймати жодних поставок російського ЗПГ... і відмовляти в їхньому прийомі надалі до особливого повідомлення", йдеться у листі, з яким ознайомилося видання.

Заборона прийнята з метою захистити "суспільні інтереси", йдеться у документі. Якщо дозволити отримання СПГ з Росії, це суперечитиме ідеї будівництва імпортних терміналів, яка полягає в тому, щоб зробити Німеччину та ЄС в цілому "незалежними від російського газу", заявило міністерство економіки.

Втративши російський трубопровідний газ у 2022 році, Німеччина швидко побудувала кілька імпортних СПГ-терміналів. Досі вони не приймали російське паливо, хоча німецька компанія Sefe має довгостроковий контракт на його закупівлю у "Ямал СПГ". Але, за даними Kpler, вона спрямовує майже всі обсяги на термінал у Франції, яка після регазифікації транспортує газ трубопроводами в інші європейські країни. Німеччина почала отримувати трубопровідний газ із Франції у жовтні 2022 року.

Франція, Іспанія та Бельгія - основні одержувачі російського СПГ. Його компанії, що імпортують, працюють за довгостроковими контрактами і можуть припинити їх виконання лише у разі загальноєвропейської заборони. Поки запровадити таку заборону закликала лише Бельгія. Але СПГ може стати розмінною картою на торгових переговорах між ЄС та адміністрацією нового президента США Дональда Трампа, яка має намір просувати міжнародні інтереси американських енергетиків.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вже заявила минулої п'ятниці: "Ми все ще отримуємо багато ЗПГ із Росії, чому б не замінити його американським, який для нас дешевший і знижує наші ціни на енергоресурси? Ми можемо обговорити це питання".

Як повідомлялося, упродовж січня-жовтня 2024 року експорт російського скрапленого природного газу зріс на 6% рік до року - до 26,4 млн тонн. При цьому у жовтні досягнув максимуму з початку року.

Російський скраплений газ у Європі

Як стало відомо, частка російського продукту в імпорті скрапленого газу в Європейський Союз у першому півріччі зросла до 20%, тоді як рік тому вона становила 14%.

24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Нові обмеження включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу до третіх країн, і в такий спосіб зменшити російські доходи, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Зазначається, що це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС.

Єврокомісія стежитиме за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.