Фінансові новини
- |
- 24.01.25
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп заявив у Давосі, що вимагатиме зниження процентних ставок
11:51 24.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп у своєму зверненні до світових бізнесменів і політичних лідерів зажадав від ОПЕК знизити ціни на нафту і знизити процентні ставки, а також попередив їх, що вони зіткнуться з митами, якщо вироблятимуть свою продукцію деінде, крім США.
Про це пише Reuters.
"Я вимагатиму негайного зниження процентних ставок. І так само вони повинні знижуватися в усьому світі", - сказав Трамп у відеозверненні до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія.
"Я також збираюся попросити Саудівську Аравію і ОПЕК знизити вартість нафти", - додав Трамп.
Ці заяви, які Трамп вперше зробив світовим лідерам за чотири дні свого президентства, підкріплюють повідомлення про те, що під час його другого терміну він відмовиться від норм вільного ринку як у США, так і за їх межами.
Попри рішучі коментарі щодо мит, які він хоче запровадити, він не надав конкретики в той час, коли ринки перебувають у напрузі щодо його планів.
Ціни на нафту стали негативними під час виступу Трампа, в той час, як євро впав, а долар США коливався між прибутками і збитками стосовно кошика іноземних валют. Індекс американських акцій S&P 500 піднявся майже до історичного максимуму.
Трамп пообіцяв знизити інфляцію за допомогою поєднання тарифів, дерегуляції та зниження податків, а також боротьби з нелегальною імміграцією та прагнення зробити США центром штучного інтелекту, криптовалют і викопного палива.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Офіційно. Контракт з директоркою АОЗ продовжили. Погодження Міноборони не знадобилося
ТОП-НОВИНИ
|Україна завершує реформу для залучення тих, хто досяг 18-25 років до лав ЗСУ - заступник голови ОП
|Пожежі, вибухи і закриті аеропорти: які наслідки масованого удару дронів у Росії
|Трамп: Зеленський – не ангел, він не мав воювати, ми могли б укласти «угоду» з РФ
|Пентагон: зупинення допомоги США не стосується зброї для ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|У Саудівській Аравії відповіли на пропозицію Трампа зменшити ціни на нафту
|Для України членство в ОЕСР не менш важливе, ніж членство в ЄС і НАТО - Жовква
|Тайванські інвестори придбали рекордні обсяги американських активів у 2024 році
|Два модулі Арктик LNG 2 «після 10-місячної одіссеї» повернулися в Китай через санкції
|ЗМІ: посли ЄС погодили зупинку безвізу для дипломатичних паспортів громадян Грузії
|«Він розумний хлопець»: Трамп заявив, що зв'яжеться з Кім Чен Ином
Бізнес
|TikTok погодиться на угоду, щоб залишитися доступним у США
|Google вирішив додатково інвестувати $1 мільярд у конкурента OpenAI
|«Дочка» Alphabet може розпочати випробування розроблених ШІ ліків уже цьогоріч - FT
|Конкурент CapCut: Meta анонсувала мобільний редактор для відео Edits
|Apple розповіла, які нововведення з’являться в iOS 18.3
|Трамп помилував засновника Silk Road у даркнеті. Його засудили на два довічних
|З лютого Microsoft буде автоматично зберігати вхід у ваш обліковий запис