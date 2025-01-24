Європа очікує, що США нададуть війська для миротворчої місії в Україні - ЗМІ

Європейські чиновники домагаються від нової адміністрації президента США Дональда Трампа зобов'язань щодо участі в гарантіях безпеки для України, зокрема у форматі миротворчих військ, повідомляє Bloomberg.

"За словами людей, знайомих із ситуацією, які захотіли залишитися неназваними, союзники загалом згодні з президентом України Володимиром Зеленським у тому, що США доведеться надати війська для будь-яких майбутніх миротворчих сил у країні, щоб зробити ці зусилля такими, що заслуговують на довіру. Європейські союзники Києва заявили, що США можуть бути на борту цієї ідеї, попри початкову стриманість Трампа. Однак вони наголосили, що поки ще занадто рано обговорювати в деталях, який вигляд матимуть майбутні миротворчі сили в Україні, повідомили джерела", - зазначається в повідомленні.

За словами високопоставленого представника європейського уряду, якщо європейські союзники будуть змушені відправляти війська самостійно, це може підірвати довіру до гарантій і спричинити розкол у НАТО, оскільки це означатиме фактичний кінець трансатлантичної співпраці в межах альянсу.

Водночас наголошується, що команда Трампа продемонструвала готовність США зосередитися на наданні гарантій безпеки Україні, що вони в приватному порядку визнають неминучим, за словами високопоставленого західного дипломата, який взаємодіяв із командою президента з цього питання.

Однак в обмін на ці зобов'язання Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку тягаря щодо забезпечення будь-якої потенційної угоди. Європейці розуміють, що США очікують від них надання основної частини військ, за словами того самого дипломата, оскільки Трамп вважає війну в Україні європейською справою.

Інший високопоставлений дипломат повідомив, що команда президента також дала зрозуміти, що нова адміністрація США не має наміру безпосередньо брати участь у відновленні України, оскільки, на їхню думку, цим займеться приватний сектор, наголосивши, що обговорення все ще тривають.

Європейські союзники України останніми тижнями стали з обережним оптимізмом ставитися до того, що Трамп не змусить Київ передчасно розпочати мирні переговори з Росією. Цього тижня Трамп пригрозив Москві фінансовими санкціями, якщо Путін відмовиться припинити бойові дії найближчим часом.

Очікується, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Київ найближчими тижнями. Він заявив, що хотів би, щоб рішення було знайдено протягом перших 100 днів адміністрації, після того як Трамп відмовився від своєї обіцянки виступити посередником в угоді з припинення конфлікту протягом 24 годин.