Фінансові новини
- |
- 20.09.24
- |
- 23:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Російським ученим закриють доступ до Великого адронного колайдера
23:36 20.09.2024 |
Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН), відома як оператор Великого адронного колайдера у Швейцарії, з 1 грудня цього року відмовить сотням вчених, пов'язаних із російськими організаціями, у доступі до своїх об'єктів.
Про це пише Nature, передає The Moscow Times.
Як зазначається, рішення пов'язане з розв'язаною Росією повномасштабною війною проти України.
Так, із грудня вчені, які працюють у зв'язці з російськими інститутами, більше не зможуть відвідувати ЦЕРН і мають здати свої французькі та швейцарські посвідки на проживання. Щоб продовжити роботу в лабораторіях організації, їм доведеться розірвати співпрацю з російськими установами та перейти до іноземних наукових інститутів.
ЦЕРН збереже вже запущені проекти за участю близько 270 співробітників російського Об'єднаного інституту ядерних досліджень, які працюють над експериментами на колайдері NICA в Дубні.
У лютому 2024 року представник ЦЕРН Арно Марсольє оголосив про те, що понад 500 вчених із російських інститутів буде відсторонено від роботи в організації.
Рішення про припинення співпраці з російськими вченими було ухвалено ЦЕРН ще в листопаді 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України. Тоді російським вченим дали два роки на завершення розпочатих проєктів.
Створити аналог ЦЕРН у Росії не вдасться, тому що для цього потрібно залучити "сто країн з усіма ультрасучасними технологіями, можливостями, компаніями тощо", упевнений запрошений ЦЕРН російський фізик Анатолій Романюк.
"Те, що російські вчені брали участь у ЦЕРН, дозволяло працювати на передньому краї сучасної науки. Більш просунутої організації у сфері фізики високих енергій ніде немає", - сказав він.
На початку серпня президент Росії Владімір Путін доручив запрошувати до Росії вчених з-за кордону, а фінансування науки частково перекласти на приватний бізнес.
Згідно із законом про бюджет Росії на трирічний період, який Путін підписав восени минулого року, витрати на цивільні дослідження та розробки у 2025 році будуть урізані на 17%, до 596,7 млрд руб. 2026 року заплановано додатковий секвестр наукового бюджету - на 10%, до 536 млрд руб. При цьому частка асигнувань на громадянську науку в скарбниці становитиме лише 2% і стане найнижчою з 2004 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|На безповоротній основі: Мінфін назвав умови кредиту на 35 млрд євро від ЄС
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія продовжить щорічну допомогу Україні до 2030 року, щороку виділятиме ще $475 млн - ЗМІ
|Зеленський розкрив нову деталь про «план перемоги», який покаже Байдену
|В Австралії вивчають можливість передачі Україні списаних танків Abrams, - ЗМІ
|Перша група українських пілотів завершила навчання у Франції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США готують військову допомогу Україні на $375 млн - Reuters
|CNN: США змінили тактику надання пакетів військової допомоги Україні
|Times: США і Британія можуть «негласно» дозволити Україні бити Storm Shadow по РФ
|Російським ученим закриють доступ до Великого адронного колайдера
|Угорщина провела в Будапешті російський бізнес-форум
|Сербія працюватиме зі США для заміни російських нафти та газу
Бізнес
|Мережа Starlink як радар: китайці використовують сигнал супутників SpaceX для пошуку стелс-літаків та дронів
|Суд ЄС анулював штраф Єврокомісії на 1,49 млрд євро проти Google
|Microsoft та BlackRock запустять фонд на понад $30 мільярдів для інвестицій у ШІ
|JPMorgan може стати новим партнером Apple у програмі випуску кредитних карток - WSJ
|Уряд США виділяє Intel додаткові $3 мільярди
|Microsoft Office отримає ще більше функцій на основі Copilot
|Китайський автогігант повністю заволодів спільним заводом з Mercedes-Benz в Китаї