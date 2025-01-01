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АНАЛІТИКА

Канада починає річне головування у G7

 

Канада починає своє головування у Групі семи, що триватиме протягом всього 2025 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

З 1 січня Канада на один рік стає головуючою країною "Сімки", перебравши цю роль від Італії за ротаційним принципом. Своїми пріоритетами у цій ролі Оттава визначила взаємовигідну розбудову економіки, протидію змінам клімату та реагування на стрімкий розвиток технологій.

Наступний саміт Групи семи пройде у Кананаскісі в канадській провінції Альберта. До цього Канада упродовж останніх понад 40 років приймала вже шість самітів "Сімки".

Канада входить у новий рік у непростій політичній ситуації після розколу у команді прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Уряд може достроково піти у відставку, а його очільник Джастін Трюдо - втратити шанси на збереження посади прем'єра.

Нагадаємо, до складу Групи семи входять США, Британія, Франція, Італія, Німеччина, Канада і Японія, а також ЄС як об'єднання. Росію вигнали з цього формату після окупації Криму у 2014 році.

Ключові теги: Канада
 

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