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Канада починає річне головування у G7
09:35 01.01.2025 |
Канада починає своє головування у Групі семи, що триватиме протягом всього 2025 року.
Про це повідомляє "Європейська правда".
З 1 січня Канада на один рік стає головуючою країною "Сімки", перебравши цю роль від Італії за ротаційним принципом. Своїми пріоритетами у цій ролі Оттава визначила взаємовигідну розбудову економіки, протидію змінам клімату та реагування на стрімкий розвиток технологій.
Наступний саміт Групи семи пройде у Кананаскісі в канадській провінції Альберта. До цього Канада упродовж останніх понад 40 років приймала вже шість самітів "Сімки".
Канада входить у новий рік у непростій політичній ситуації після розколу у команді прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Уряд може достроково піти у відставку, а його очільник Джастін Трюдо - втратити шанси на збереження посади прем'єра.
Нагадаємо, до складу Групи семи входять США, Британія, Франція, Італія, Німеччина, Канада і Японія, а також ЄС як об'єднання. Росію вигнали з цього формату після окупації Криму у 2014 році.
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