$320 мільйонів на день: Витрати Росії на війну проти зросли до нового рекорду

Війна Росії проти України, що триває третій рік, обходиться російським платникам податків все дорожче. Так, за першу половину 2024 року федеральний бюджет РФ витратив за оборонними статтями рекордні 5,3 трлн руб.

Відповідні розрахунки на підставі даних системи "Електронний бюджет" зробив науковий співробітник Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге, передає The Moscow Times.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року військові витрати Росії збільшилися на 36%, або 1,4 трлн руб.

У середньому на утримання армії та закупівлі зброї уряд витрачав 203 млрд руб. на тиждень, 29 млрд руб. на день, або 1,2 млрд руб. на годину.

У результаті за шість місяців військова машина "з'їла" майже півтора річних бюджети програми підтримки національної економіки (3,89 трлн руб.), більше трьох річних бюджетів усієї системи вищої освіти в країні (1,55 трлн руб.), 18 річних бюджетів національного проекту "Охорона здоров'я" (290 млрд руб.) і понад 90 річних бюджетів типового бідного регіону - такого як, наприклад, республіка Тива (56 млрд руб.).

Як зазначається, особливо різко підскочили секретні витрати, які йдуть головним чином на закупівлю зброї для фронту: вони становлять близько 1 трлн руб. на квартал.

У відкритій частині бюджету фінансування держоборонзамовлення зросло на 54% порівняно з минулим роком та на 126% відносно 2022 року.

Витрати на виплати військовим, у тому числі масовий набір "добровольців" та контрактників, якими Кремль компенсує фронтові втрати, збільшилися на 25% відносного минулого року та на 175%, якщо порівнювати з 2022 роком.

Зрештою, сильно злетіли витрати на міжнародне військово-технічне співробітництво, до яких може бути включено фінансування закупівель боєприпасів та ракет у Ірану та КНДР, зазначає Клюге. За його оцінками, це коштувало російському бюджету майже 120 млрд руб. у першому кварталі і понад 150 млрд руб. - у другому.

Спочатку уряд Росії закладав у бюджет на 2024 рік військові витрати на 10,8 трлн руб., а їхня частка в загальних витратах - майже 30% - мала стати рекордною з часів СРСР. Але якщо орієнтуватися на сезонність бюджетних асигнувань та історичні дані, то за фактом військові витрати можуть перевищити цей рівень майже на третину, оцінює Клюге: до кінця року вони можуть досягти 13,3 трлн. руб., або 7-8% ВВП, що відповідає рівню військових диктатур Африки (8,2% ВВП в Алжирі, 6,3% ВВП у Південному Судані).

Втім, поки російський бюджет не відчуває "болю" від військових витрат, які порівняно з 2021 роком стали більшими втричі. Чотири з восьми місяців поточного року федеральна скарбниця перебувала у профіциті (доходи перевищували витрати), а накопиченим підсумком до кінця серпня її дефіцит становив лише 331 млрд руб. - одну шосту від річного плану.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік стала рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" у 2024 році планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету, або 10,7 трлн руб., що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.

Водночас на "соціальну політику" заплановано виділити 7,71 трлн руб., або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.