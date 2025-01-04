Фінансові новини
- |
- 04.01.25
- |
- 02:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Естонія збудує електростанцію у відповідь на диверсії з енергокабелями у Балтійському морі
23:35 03.01.2025 |
Уряд Естонії виділив 100 млн євро на будівництво нової газової електростанції для підвищення енергетичної безпеки країни. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
В уряді не приховують, що рішення ухвалене у відповідь на пошкодження 25 грудня естонсько-фінської підводної лінії електропередачі Estlink 2. В Естонії вважають, що пошкодження було навмисним та організованим Росією.
"Росія шукає нові можливості завдати шкоди Естонії та іншим європейським країнам", - цитує агентство заяву прем'єр-міністра Крістена Міхала на пресконференції напередодні оголошення про фінансування нової електростанції.
Раніше Естонія заявляла, що її національна система електропостачання не є під загрозою після інциденту з підводним кабелем. Але за підрахунками уряду, обірваний кабель коштуватиме споживачам електроенергії додаткових 39-100 млн євро протягом семи місяців.
Гроші на будівництво нової електростанції внесуть до акціонерного капіталу державної енергетичної компанії Eesti Energia AS. Станція буде готова не раніше ніж 2028 року.
Напередодні міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас повідомив, що звернеться до Латвії та Естонії з пропозицією збудувати нові електростанції, щоб забезпечити Балтійські країни гарантованими потужностями у разі обриву підводних кабелів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Майка Джонсона переобрали спікером Палати представників США
ТОП-НОВИНИ
|В Україні планують виготовити 3000 ракет і 30 тисяч дронів
|Кабмін обмежив виплату спецпенсій понад 23,6 тис. грн на період воєнного стану у 2025 р.
|Підготовку пілотів на F-16 було скорочено: Міноборони розповіло, як цього вдалось досягти
|Україна в МКС: що реалістично очікувати від вступу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Придністров'я відмовилося від закупівлі газу на Заході, чекає на допомогу з Росії
|Майка Джонсона переобрали спікером Палати представників США
|Лідер повстанців у Сирії не потис руку главі МЗС Німеччини
|Естонія збудує електростанцію у відповідь на диверсії з енергокабелями у Балтійському морі
|США оголосять нову військову допомогу Україні найближчими днями, - Білий дім
|«Столітня угода» між Україною та Британією вже на завершальному етапі, - ОП
Бізнес
|Китайська SAIC побудує завод у Єгипті та почне випускати там недорогий седан MG5
|У 2024 році найбагатші люди світу рекордно наростили свої статки
|Frore Systems та Samsung анонсують ноутбук з твердотілим охолодженням AirJet — на 50% краща продуктивність та на 16% більший акумулятор
|48-й рік поспіль Ford F-Series став найбільш популярним пікапом в Америці
|Водень програє? Toyota продала в листопаді лише 134 електромобілі на паливних елементах (FCEV)
|В ЄС офіційно запровадили USB-C як стандарт зарядки для гаджетів
|Український бронеавтомобіль Inguar-3 отримав перші замовлення після успішних тестувань