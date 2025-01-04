Естонія збудує електростанцію у відповідь на диверсії з енергокабелями у Балтійському морі

Уряд Естонії виділив 100 млн євро на будівництво нової газової електростанції для підвищення енергетичної безпеки країни. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

В уряді не приховують, що рішення ухвалене у відповідь на пошкодження 25 грудня естонсько-фінської підводної лінії електропередачі Estlink 2. В Естонії вважають, що пошкодження було навмисним та організованим Росією.

"Росія шукає нові можливості завдати шкоди Естонії та іншим європейським країнам", - цитує агентство заяву прем'єр-міністра Крістена Міхала на пресконференції напередодні оголошення про фінансування нової електростанції.

Раніше Естонія заявляла, що її національна система електропостачання не є під загрозою після інциденту з підводним кабелем. Але за підрахунками уряду, обірваний кабель коштуватиме споживачам електроенергії додаткових 39-100 млн євро протягом семи місяців.

Гроші на будівництво нової електростанції внесуть до акціонерного капіталу державної енергетичної компанії Eesti Energia AS. Станція буде готова не раніше ніж 2028 року.

Напередодні міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас повідомив, що звернеться до Латвії та Естонії з пропозицією збудувати нові електростанції, щоб забезпечити Балтійські країни гарантованими потужностями у разі обриву підводних кабелів.