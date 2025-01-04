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АНАЛІТИКА

Придністров'я відмовилося від закупівлі газу на Заході, чекає на допомогу з Росії

 

У невизнаному Придністров'ї відмовились від допомоги Молдови у закупках газу на європейських ринках, чекаючи, що російський "Газпром" відновить поставки.

Цю інформацію у коментарі IPN підтвердив тимчасовий виконувач обов'язків керівника компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан, повідомляє "Європейська правда".

Раніше "Молдовагаз" запропонувала керівництву придністровського "Тираспольтрансгазу" допомогу у закупівлі газу через європейські платформи після того, як регіон з 1 січня опинився без постачання російського газу.

У відповіді, надісланій 2 січня, так звана "влада" Придністров'я відхилила пропозицію, заявивши, що вона призведе до закупівлі газу за "вищими і нестабільними" цінами.

Тирасполь також заявив, що очікує відновлення поставок газу російським "Газпромом" у межах контракту, термін дії якого закінчується 2026 року.

З 1 січня невизнаний регіон перестав отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Влада Придністров'я закликала мешканців вирішувати проблему за допомогою електрообігрівачів, оскільки електрика поки є доступним ресурсом - Дністровська ДРЕС продовжує працювати на запасах мазуту та вугілля.

За прогнозами, їх має вистачити до кінця зими, але з різким "стрибком" споживання електроенергії для компенсації відсутнього газу та з настанням холодів вони можуть вичерпатися набагато швидше.

3 січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії.
 

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