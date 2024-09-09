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АНАЛІТИКА

Російський ринок заповнили контрафактні моторні оливи. Підробки складають понад 50%

 

Понад 50% представленої до продажу в Росії моторної оливи є підробленими. Станом на жовтень 2023 року Спілка автосервісів Росії оцінювала частку контрафакту в цій категорії автомобільних товарів у 30-50%, а до серпня 2024 року кількість підроблених моторних олив зросла до 54%.

Про це розповів керівник російського автомобільного маркетплейсу Fresh Александр Носко, передає The Moscow Times.

Як зазначається, найчастіше підробляють продукти найпопулярніших брендів, до лідерів за цим показником відносяться Mobil 1 і Castrol.

Повідомляється також, що послуга перевірки оливи на оригінальність дуже затребувана. Так, лише за другий квартал цього року порівняно з першим зростання замовлень цієї послуги становило понад 40%, але при цьому "зелених" протоколів (що підтверджують оригінальність оливи) за нею - близько 80%.

Оливи відомих брендів, що потрапляють на російський ринок через так званий паралельний імпорт, не є підробками, але їх склад і рецептура можуть відрізнятися від тієї оливи, яка раніше поставлялася до Росії, через специфіку країн.

При цьому експерти зазначають, що дефіциту олив вдалося уникнути й ситуація стабільна, проте ринок став поділений на три великі сегменти: російська продукція, оливи, що ввозяться по паралельному імпорту, та продукти з Китаю та "дружніх" країн. Через це ціни перестали бути показником якості.

При цьому якість китайських олив дуже сильно відрізняється, а офіційні поставки Shell, Total, Mobil 1 і Castrol - припинені.

Раніше стало відомо, що Росія зіткнулася з дефіцитом автозапчастин із Китаю, через що ремонт китайських автомобілів у деяких випадках може затягуватися на пів року.

Західні автовиробники покинули російський ринок після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Таким чином китайські автовиробники зайняли значну частину російського автомобільного ринку.

Китайські бренди зайняли всі місця у п'ятірці найпопулярніших іномарок в Росії за підсумками 2023 року. Після виходу західних автовиробників з Росії частка китайських автомобілів у російському імпорті сягала 92%.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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