Домінування США у постачаннях СПГ в Європу зберігається попри зменшення попиту

Сполучені Штати залишаються найбільшим експортером скрапленого природного газу (СПГ) у 2024 році, але різке падіння цін продажу і різке коливання обсягів експорту на ключові ринки, ймовірно, перевіряє бажання експортерів залишатися на першому місці. Про це повідомляє Reuters.

За даними Kpler, Сполучені Штати відвантажили рекордні 56,9 млн метричних тонн СПГ протягом перших восьми місяців 2024 року.

Це перевищило 54,3 млн тонн з Австралії й 53,7 млн тонн з Катару за цей період, і лише другий рік поспіль американські експортери очолюють світовий експортний рейтинг.

Однак падіння середніх експортних цін на СПГ більш ніж на 25% у першій половині 2024 року порівняно з першою половиною 2023 року завдало важкого удару по доходах від експорту, які впали на 4 млрд доларів США з початку 2023 року - до $13,2 млрд, свідчать дані Управління енергетичної інформації США (EIA).

Це був найнижчий загальний дохід за півріччя з першої половини 2021 року, він знаменує падіння більш ніж на $12 млрд порівняно з другою половиною 2022 року, коли доходи США від експорту СПГ досягли піка.

Проблема різкого падіння доходів ускладнилася різкою реконфігурацією обсягів експорту на ключові ринки, в результаті чого постачання на відносно близькі ринки Європи впали більш ніж на 20%, а продажі в більш віддалену Азію зросли більш ніж на 40%.

Тривалий приглушений попит на СПГ у Європі й подальше зростання в Азії можуть перевірити рішучість американських експортерів залишатися найбільшими у світі продавцями СПГ, оскільки інші продавці можуть постачати дешевше на кілька віддалених азійських ринків.

Раптовий стрибок попиту на СПГ у Європі після повномасштабного вторгнення росії в Україну 2022 року, що призвело до обмеження потоків природного газу в регіон через трубопроводи, стало головним каталізатором зростання експортної галузі СПГ у США.

За даними Kpler, з 2018 по 2021 рік експорт СПГ із США в Європу становив у середньому близько 15 млн тонн на рік, але підскочив приблизно до 55 млн тонн у 2022 й 2023 роках, оскільки європейські енергетичні компанії намагалися замінити втрачений російський газ усіма необхідними засобами.

Експортери США були раді допомогти заповнити газовий дефіцит, збільшивши загальні обсяги експорту на 95% від загального обсягу 2019 року до кінця 2022 року.

Частка Європи в загальному обсязі експорту СПГ з США також зросла приблизно вдвічі, з приблизно 37% з 2019 по 2021 рік до майже 70% 2022 року.

Зменшення постачань в Азію приблизно на 44% протягом 2022 року порівняно з попереднім роком також дозволило продавцям СПГ у США віддати перевагу Європі перед усіма іншими клієнтами й скористатися безпрецедентним шоком пропозиції, який сколихнув світові ринки газу в той період.

Постачання СПГ із США в Європу досягли ще більших висот 2023 року, але тон змінився 2024-го: постачання з січня по серпень упали на 22% порівняно з тими ж місяцями 2023 року.

Основною причиною цього уповільнення стало різке зростання європейського виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, яке залишається пріоритетом для європейських енергетичних компаній у майбутньому.