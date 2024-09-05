Серпневі нафтогазові доходи росії зросли через збільшення експорту

Доходи російського уряду від податків на нафту і газ зросли у серпні на п'яту частину порівняно з минулим роком після стрімкого зростання цін на російську нафту й збільшення потоків газу на зовнішні ринки. Про це повідомляє Bloomberg.

Минулого місяця збори принесли 778,6 млрд руб. ($8,7 млрд), що на 21% більше, ніж рік тому, повідомило міністерство фінансів країни 4 вересня. Згідно з підрахунками Bloomberg на основі даних, податки на нафту й нафтопродукти становили майже 80% загальних доходів від вуглеводнів. Доходи бюджету за серпень відображають рівні цін, виробництва й експорту за липень.

Нафта і газ є ключовими джерелами російської скарбниці під тиском західних санкцій і наростальних військових витрат від повномасштабного вторгнення кремля в Україну. За перші сім місяців року на обидві галузі припало понад третину доходів російського бюджету.

російська нафтова промисловість виграла від різкого зростання цін на нафту марки Urals, ключову експортну суміш. Податки на нафту в серпні було розраховано на основі ціни Urals в $74,01 за барель порівняно з $64,21 роком раніше.

Знижки на російську нафту до контрольного рівня Brent скоротилися більш ніж на третину порівняно з минулим роком, оскільки її виробники пристосувалися до міжнародних санкцій, включаючи обмеження цін G-7 та європейську заборону на російську нафту, знайшовши нових покупців для її барелів і розгорнувши величезний «тіньовий» флот.

Податкові надходження від нафтової промисловості були б у серпні ще вищими без державних дотацій нафтопереробникам. За даними міністерства, на внутрішній продаж бензину і дизелю вони отримали з бюджету 163,3 млрд руб.. Виплати є частковою компенсацією різниці між цінами на автомобільне паливо на внутрішньому й зовнішньому ринках.

Порівняно з місяцем доходи від нафти скоротилися майже на 42%, показують підрахунки Bloomberg. Це пов'язано з тим, що один з основних податків на нафту в росії - збір на прибуток - сплачується чотири рази на рік: у березні, квітні, липні й жовтні.

Лише серпневі податки від газової промисловості зросли більш ніж на 24% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до майже 163 млрд руб. завдяки відновленню експорту ПАТ «газпром» і міцному внутрішньому попиту.

Щоденні постачання у Китай газопроводом «сіла сібірі» у липні встановили історичний рекорд і багаторазово перевищили контрактні зобов'язання, повідомляє російський виробник, який не надає конкретних цифр. За підрахунками Bloomberg, експорт газу в цю азійську країну зріс майже на 33% порівняно з минулим роком, до 2,8 млрд кубометрів.

Потоки трубопровідного газу в Європу, які все ще тривають через Україну й Туреччину, за підрахунками, зросли майже на 6%, до 2,67 млрд кубометрів.

