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Президент Бангладеш розпустив парламент
14:24 06.08.2024 |
Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддін у вівторок розпустив парламент перед формуванням тимчасового уряду, повідомляє видання Dhaka Tribune з посиланням на комюніке канцелярії президента.
"Національний парламент розпущено на підставі рішення, ухваленого за підсумками зустрічі Шахабуддіна з лідерами трьох видів збройних сил країни, лідерами низки політичних партій, представниками громадянського суспільства та лідерами студентського руху проти дискримінації", - наводить видання витяг із документа.
Уточнюється, що це дасть змогу зайнятися формуванням тимчасового кабміну.
У комюніке наголошується, що колишню прем'єр-міністерку країни Халеду Зію звільнили з в'язниці. У 2018 році її засудили до позбавлення волі за звинуваченнями в корупції.
У повідомленні також ідеться про те, що розпочався процес звільнення тих, кого затримали під час студентських демонстрацій із 1 липня до 5 серпня.
Шахабуддін раніше розпорядився звільнити Зію і всіх затриманих раніше учасників акцій протесту.
Напередодні у військовому командуванні Бангладеш заявили, що сформують тимчасовий уряд країни.
У понеділок у Бангладеш активізувалися протести. За деякими даними, демонстранти підпалили офіс партії прем'єра "Авамі Ліг" у Даці. Крім того, за даними The Times of India, тисячі протестувальників увірвалися в резиденцію міністра внутрішніх справ Асадуззамана Хана Камаля і розгромили комплекс.
Пізніше в армії підтвердили, що Шейх Хасіна, яка до понеділка була прем'єркою, залишила країну. До цього низка ЗМІ повідомила, що вона склала із себе повноваження. Крім того, регіональні ЗМІ з посиланням на джерела писали, що Шейх Хасіна запросила прихисток у Великій Британії.
Протести в Бангладеш розпочалися в липні в одному з університетських кампусів - студенти виступили проти повернення практики квотування 30% робочих місць для членів сімей ветеранів війни за незалежність країни 1971 року. Цю практику скасували 2018 року, але повернули за рішенням суду в червні цього року. Студенти визнали її дискримінаційною, особливо з урахуванням високого безробіття в країні.
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