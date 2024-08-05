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АНАЛІТИКА

YouTube перестав працювати у високій якості в Росії

 

Відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості в більшості браузерів на території Росії, встановлених на стаціонарних комп'ютерах і ноутбуках. Проблеми з трансляцією виникають у Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox та Mi Browser.

Про це пише ТАСС, передає The Moscow Times.

Як зазначається, поки коректно працює тільки "Яндекс.Браузер" і Safari, проте мобільна версія останнього перекидає користувача в додаток відеохостингу.

Видання перевірило завантаження роликів у десктопних версіях Google Chrome та Mozilla Firefox. У першому відео не відтворюються взагалі або відтворюється в 144p, у другому - тільки як 360p і нижче. Якщо ж вибрати 720p-1080p, трансляція йде уривчасто або зупиняється.

За даними StatCounter, найпопулярнішим у Росії є браузер Chrome, яким на кінець травня користувалися 49,16% росіян. На другому місці йде "Яндекс.Браузер" - 22,91%. Трійку замикає Apple Safari - 11,19%. Opera віддають перевагу 6,95% росіян, ще 4,85% обирають Microsoft Edge. Firefox використовують лише 3,3% росіян.

Блокування YouTube у Росії

Раніше повідомлялося, що швидкість завантаження роликів на відеохостингу YouTube в Росії може знизитися до кінця поточного тижня 70%.

За два тижні до того в Росії різко впала швидкість завантаження відео на YouTube. Роскомнагляд заявляв, що виною всьому знос обладнання Google. Однак IT-фахівці з'ясували, що поточні проблеми із завантаженням роликів на YouTube пов'язані не з цим, а з тим, що влада навмисно уповільнює домен googlevideo.com, з якого відтворюється відео.

Джерело, близьке до Адміністрації президента РФ, та джерело в компанії, яка займається збором інформації для силових структур, заявило, що плани блокування в Росії відеохостингу YouTube вийшли на фінішну пряму. Так, доступ до YouТube, аудиторія якого в Росії перевищує 20 млн людей, може бути обмежений вже у вересні.

Минулого тижня три дні поспіль збої зазнавали додатків та онлайн-систем найбільших російських банків, включно зі "Сбербанком", ВТБ, "Газпромбанком" і "Россельхозбанком", а 25 липня впала Система швидких платежів Банку Росії, через яку громадяни можуть здійснювати перекази без комісій за номером телефону.

Також, за даними DownDetector, спостерігалися проблеми з доступом до соцмереж VK і Discord та додатку мережі супермаркетів "Пятерочка".

Середньодобове охоплення YouTube у Росії становить 55,4 млн осіб. Російська влада виношує плани блокування популярного відеохостингу з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема тому, що він став головною платформою для опозиційного та антивоєнного порядку денного.

За даними Mediascope, у квітні цього року число росіян старше 12 років, які за останній місяць хоча б раз користувалися YouTube, становило 95,86 млн осіб.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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