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США почали депортацію нелегалів, - речниця Білого дому
18:06 24.01.2025 |
В США почались депортаційні рейси. Білий дім повідомляє, що, розпочавши депортації, президент США Дональд Трамп надіслав "потужний і чіткий сигнал усьому світу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що депортаційні рейси зі Сполучених Штатів Америки вже розпочалися.
"Президент Трамп надсилає рішуче та чітке повідомлення всьому світу: якщо ви незаконно в'їдете до США, ви зіткнетеся з серйозними наслідками", - написала Лівітт у соцмережі X.
Як повідомляє Fox News, перший рейс вирушив із військової бази Біггс у Техасі до Гватемали. Видання зауважує, що літак, зображений на фото, вміщує до 80 осіб.
Джерела видання в Митно-прикордонній службі повідомили, що додаткові війська також почали встановлювати огорожі поблизу пункту пропуску в Ель-Пасо.
Нагадаємо, що днями президент США Дональд Трамп наказав Міністерству оборони підготувати план для військ для підтримки прикордонної місії.
Розпорядження послідувало за оголошенням надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.
Зауважимо, що перший день на посаді президента Трамп почав із підписання відразу низки указів. Вони стосувались енергетики, імміграційної політики та нацбезпеки. А також, він скасував низку рішень адміністрації Джо Байдена.
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