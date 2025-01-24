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АНАЛІТИКА

Припинення транзиту російського газу Україною не вплинуло на ринок ЄС - Єврокомісія

 

Після припинення транзиту російського газу через ГТС України на енергетичному ринку ЄС не спостерігалося суттєвого підвищення цін на енергію, або будь-яких інших змін, які б могли викликати занепокоєння.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так речниця відповіла на прохання журналістів прокоментувати чергову заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з погрозами не підтримати продовження санкцій ЄС проти Росії під приводом того, що припинення транзиту російського газу через Україну спричинило ціновий сплеск в Угорщині.

«Я не можу робити будь-яких роз'яснень навколо того, що сказав прем'єр-міністр Орбан. Ми відстежували вплив завершення контракту на транзит газу (через Україну) для найбільш вразливих країн-членів. Ми не бачили, зокрема, стрибків у цінах протягом нового року. Ринки вже належним чином замістили цей транзит, коли йдеться про цінові прогнози на майбутнє. Тож ми не бачили нічого такого, що б викликало у нас тривогу», - сказала Анна-Кайса Ітконен.

При цьому вона додала, що високі споживчі ціни на енергію в країнах ЄС та необхідність їх зниження продовжують залишатися в центрі уваги Єврокомісії.

«Високі споживчі ціни значною мірою є глобальною проблемою, якій ми приділяємо велику увагу Це те, що президент (Єврокомісії - ред.) Урсула фон дер Ляєн зазначала у всіх промовах протягом кількох минулих днів. Ми будемо вирішувати це питання за допомогою Плану дій щодо доступної енергії, який буде представлений наступними тижнями», - додала речниця Єврокомісії.

Вона зауважила, що, враховуючи значення та важливість завершення контракту на транзит російського газу Україною, Єврокомісія перебуває у постійному контакті з країнами-членами ЄС та з третіми країнами, на економіку яких цей факт міг спричинити найбільший вплив.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до ЄС із вимогою вплинути на Україну, щоб примусити її відновити транзит російського газу.

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто щойно заявив, що Угорщина проконсультується зі Сполученими Штатами перед тим, як приймати рішення про продовження санкцій ЄС проти Росії.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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