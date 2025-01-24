Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Конгресі США пропонують дозволити Трампу переобратись у стилі Путіна

 

Республіканець Палати представників Енді Оглс запропонував змінити Конституцію США, аби дозволити Дональду Трампу переобратись на третій президентський термін.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Внесена Оглсом законодавча пропозиція передбачає зміну ухваленої у 1947 році 22-ї поправки до Конституції, яка встановила обмеження у два терміни для президентів США.

У редакції республіканського законодавця ідеться про обмеження на три президентські терміни США, причому президент не може перебувати на посаді більш як два терміни поспіль.

Як пояснює Оглс, його поправка дозволить Трампу перебувати на посаді три терміни, "гарантуючи, що ми зможемо підтримувати сміливе лідерство, якого так відчайдушно потребує наша нація".

Зміна Конституції США потребує підтримки щонайменше двох третіх членів обох палат Конгресу, а також схвалення законодавчими органами трьох четвертих (38) усіх штатів.

Востаннє Конституція була змінена у 1992 році, коли до неї додали 27-му поправку про регулювання зарплат членів Конгресу. Таким чином, шанси на ухвалення пропозиції конгресмена-республіканця мінімальні.

Зазначимо, що аналогічну Енді Оглсу ініціативу свого часу запровадили у Росії: у 2020 році там схвалили поправки до Конституції, які "обнулили" президентські терміни Владіміра Путіна та формально дозволили йому залишатись "президентом" до 2030 року.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9253
  0,0498
 0,12
EUR
 1
 43,9168
  0,2459
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7154  0,06 0,15 42,3415  0,08 0,18
EUR 43,5427  0,01 0,03 44,2954  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9600  0,01 0,02 41,9700  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес