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У Данії уперше судитимуть за осквернення Корану
18:16 24.01.2025 |
Прокуратура Данії у пʼятницю, 24 січня, оголосила перші звинувачення за законом про заборону осквернення Корану, ухваленому після низки подібних акцій у 2023 році.
Про це йдеться в повідомленні данської прокуратури, пише "Європейська правда".
Двом людям, чиї імена не розголошуються, інкримінують "неналежне поводження з Кораном" під час фестивалю на острові Борнгольм у червні 2024 року.
"Це сталось публічно, за цим стежила велика кількість людей, а також це транслювалися для більш широкого кола за допомогою відеозйомки і прямої трансляції на Facebook", - прокоментувала прокурорка Копенгагена Лізе-Лотте Нілас.
Інших деталей справи не наводять, але, за словами Нілас, суд проситимуть покарати обвинувачених штрафом.
За інформацією видання Politiken, одним із фігурантів справи є Расмус Палудан - дансько-шведський активіст, відомий скандальними акціями зі спалювання Корану.
У листопаді 2024 року його засудили до чотирьох місяців вʼязниці у Швеції за підбурювання до ненависті під час акції зі спалення Корану у Мальме.
Данія у грудні 2023-го ухвалила закон про заборону осквернення священних писань світових релігій після того, як серія спалювань Корану викликала обурення в мусульманських країнах.
Порушникам закону загрожує штраф або до двох років ув'язнення.
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