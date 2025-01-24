Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Данії уперше судитимуть за осквернення Корану

 

Прокуратура Данії у пʼятницю, 24 січня, оголосила перші звинувачення за законом про заборону осквернення Корану, ухваленому після низки подібних акцій у 2023 році.

Про це йдеться в повідомленні данської прокуратури, пише "Європейська правда".

Двом людям, чиї імена не розголошуються, інкримінують "неналежне поводження з Кораном" під час фестивалю на острові Борнгольм у червні 2024 року.

"Це сталось публічно, за цим стежила велика кількість людей, а також це транслювалися для більш широкого кола за допомогою відеозйомки і прямої трансляції на Facebook", - прокоментувала прокурорка Копенгагена Лізе-Лотте Нілас.

Інших деталей справи не наводять, але, за словами Нілас, суд проситимуть покарати обвинувачених штрафом.

За інформацією видання Politiken, одним із фігурантів справи є Расмус Палудан - дансько-шведський активіст, відомий скандальними акціями зі спалювання Корану.

У листопаді 2024 року його засудили до чотирьох місяців вʼязниці у Швеції за підбурювання до ненависті під час акції зі спалення Корану у Мальме.

Данія у грудні 2023-го ухвалила закон про заборону осквернення священних писань світових релігій після того, як серія спалювань Корану викликала обурення в мусульманських країнах.

Порушникам закону загрожує штраф або до двох років ув'язнення.
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9253
  0,0498
 0,12
EUR
 1
 43,9168
  0,2459
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7154  0,06 0,15 42,3415  0,08 0,18
EUR 43,5427  0,01 0,03 44,2954  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9600  0,01 0,02 41,9700  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес