Російському бізнесу стали втричі частіше блокувати рахунки

Прагнення російської влади наповнити бюджет не обмежується підвищенням податків, за рахунок якого вони розраховують отримати 2,6 трлн руб. лише наступного року. Так, за рік удвічі зросла частота блокувань рахунків компаніям малого та середнього бізнесу (МСБ) через несплату, або неповну або несвоєчасну сплату податків.

Про це свідчить опитування, проведене асоціацією МСБ "Опора России" та "Промсвязьбанком", передає The Moscow Times.

4,7% компаній повідомили, що за минулий рік стикалися із блокуванням рахунків із цих причин. Рік тому їх було 2,4%. Усього про випадки блокування рахунків повідомили 11% компаній - кожна дев'ята. Роком раніше таких було майже втричі менше - 4%.

Це пояснюється тим, що податківці стають все більш "просунутими" й обдурити їх дедалі складніше: підвищення ефективності податкового адміністрування та цифровізація збільшують ймовірність виявлення проблем з податковими відрахуваннями.

Першими це відчули великі компанії, тепер невеликі компанії теж потрапили в зону радара. Вдвічі - з 0,6% до 1,2% - зросла частка компаній МСБ, яким блокували рахунки порушення правил здачі податкової декларації.

Торкнулося це й банків. Майже в 1,5 раза (з 1,2% до 1,7%) зросла частота блокувань через підозри у порушенні "антивідмивного закону". 1,9% випадків блокування рахунку без пояснення причин - це друга за частотою причина після податкової. Рік тому із цим стикалися 1,1% опитаних.

Натомість на третину (з 1,5% до 1%) знизилася частота блокувань через помилки контролюючих органів.

Окрім того, розблокувати рахунок стало простіше. Проблема блокування стала менш гострою для МСБ - термін значно скоротився. Рік тому розблокувати рахунок за день вдавалося лише у 3% випадків, а тепер таких 13%.

Частка тих, у кого рахунки було заблоковано понад п'ять днів, за рік знизилася з 68% до 53%. Очевидно, це компенсувало зростання числа блокувань: частка тих, на чию діяльність серйозно вплинули блокування, за рік не змінилася: приблизно 4% від усіх МСБ.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.