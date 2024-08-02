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Російському бізнесу стали втричі частіше блокувати рахунки
16:26 02.08.2024 |
Про це свідчить опитування, проведене асоціацією МСБ "Опора России" та "Промсвязьбанком", передає The Moscow Times.
4,7% компаній повідомили, що за минулий рік стикалися із блокуванням рахунків із цих причин. Рік тому їх було 2,4%. Усього про випадки блокування рахунків повідомили 11% компаній - кожна дев'ята. Роком раніше таких було майже втричі менше - 4%.
Це пояснюється тим, що податківці стають все більш "просунутими" й обдурити їх дедалі складніше: підвищення ефективності податкового адміністрування та цифровізація збільшують ймовірність виявлення проблем з податковими відрахуваннями.
Першими це відчули великі компанії, тепер невеликі компанії теж потрапили в зону радара. Вдвічі - з 0,6% до 1,2% - зросла частка компаній МСБ, яким блокували рахунки порушення правил здачі податкової декларації.
Торкнулося це й банків. Майже в 1,5 раза (з 1,2% до 1,7%) зросла частота блокувань через підозри у порушенні "антивідмивного закону". 1,9% випадків блокування рахунку без пояснення причин - це друга за частотою причина після податкової. Рік тому із цим стикалися 1,1% опитаних.
Натомість на третину (з 1,5% до 1%) знизилася частота блокувань через помилки контролюючих органів.
Окрім того, розблокувати рахунок стало простіше. Проблема блокування стала менш гострою для МСБ - термін значно скоротився. Рік тому розблокувати рахунок за день вдавалося лише у 3% випадків, а тепер таких 13%.
Частка тих, у кого рахунки було заблоковано понад п'ять днів, за рік знизилася з 68% до 53%. Очевидно, це компенсувало зростання числа блокувань: частка тих, на чию діяльність серйозно вплинули блокування, за рік не змінилася: приблизно 4% від усіх МСБ.
Скільки Росія витрачає на війну?
Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.
На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.
Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.
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