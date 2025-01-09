Сійярто застеріг Україну від закриття транзиту нафти: Суперечить інтеграції до ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто застеріг Україну від закриття транзиту нафти, яку його країна імпортує з Росії. Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

Він зауважив, що Міністерство закордонних справ України "досить агресивно відреагувало" на його попередній допис з обвинуваченнями на адресу України з приводу газового транзиту, а в Верховній Раді з'явилась пропозиція законодавчо заборонити транзит російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану.

"У зв'язку з цим ми повинні з повагою звернути увагу наших українських колег на те, що є реальність, є права і є обов'язки", - написав Сійярто.

Реальність, за словами угорського міністра, полягає у тому, що вступ до ЄС потребує одностайного схвалення всіх країн-членів.

Права полягають у тому, що кожна країна має суверенне право вибирати джерела та маршрути постачання енергоносіїв.

А обов'язки - у тому, що країна, яка прагне вступити до ЄС, повинна сприяти енергетичній безпеці ЄС, забезпечуючи транзитні маршрути.

"Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС", - написав Сійярто.

Угорщина не імпортує російський газ через Україну, тільки нафту.