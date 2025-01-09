Фінансові новини
- |
- 09.01.25
- |
- 03:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сійярто застеріг Україну від закриття транзиту нафти: Суперечить інтеграції до ЄС
22:56 08.01.2025 |
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто застеріг Україну від закриття транзиту нафти, яку його країна імпортує з Росії. Про це йдеться на його сторінці у Facebook.
Він зауважив, що Міністерство закордонних справ України "досить агресивно відреагувало" на його попередній допис з обвинуваченнями на адресу України з приводу газового транзиту, а в Верховній Раді з'явилась пропозиція законодавчо заборонити транзит російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану.
"У зв'язку з цим ми повинні з повагою звернути увагу наших українських колег на те, що є реальність, є права і є обов'язки", - написав Сійярто.
Реальність, за словами угорського міністра, полягає у тому, що вступ до ЄС потребує одностайного схвалення всіх країн-членів.
Права полягають у тому, що кожна країна має суверенне право вибирати джерела та маршрути постачання енергоносіїв.
А обов'язки - у тому, що країна, яка прагне вступити до ЄС, повинна сприяти енергетичній безпеці ЄС, забезпечуючи транзитні маршрути.
"Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС", - написав Сійярто.
Угорщина не імпортує російський газ через Україну, тільки нафту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія розроблятиме для України новітній морський дрон
|Чи справді Трамп сказав про перемир'я за шість місяців
|На «Рамштайні» лідери «коаліцій спроможностей» окреслять плани підтримки України до 2027 року
|Трамп сподівається завершити війну РФ проти України протягом 6 місяців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Спецпредставник Трампа хоче знайти рішення для закінчення війни РФ проти України за 100 днів
|Блінкен: Лідерство Франції у найближчі місяці матиме важливе значення для того, щоб Україна мала все необхідне для захисту
|Зеленський обговорив постачання продовольства в Сирію із Саудівською Аравією та Катаром
|Зеленський анонсував свою участь у «Рамштайні»
|Сійярто застеріг Україну від закриття транзиту нафти: Суперечить інтеграції до ЄС
|Британія розроблятиме для України новітній морський дрон
Бізнес
|Intel анонсувала процесори Core Ultra 200V/HX/H/U/S для ПК зі штучним інтелектом
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96
|AMD анонсувала Ryzen 9 9955HX3D з 3D V-Cache для ноутбуків та інші процесори Fire Range
|AMD анонсувала Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D — нові процесори з 3D V-Cache
|Велика Британія обігнала Німеччину і стала найбільшим ринком електромобілів у Європі
|Intel представила процесори Core Ultra 200HX для ігрових ноутбуків наступного покоління на CES 2025