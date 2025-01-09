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Гренландія може стати незалежною, але не штатом США, - глава МЗС Данії
23:41 08.01.2025 |
Гренландія може стати незалежною, якщо цього захочуть її жителі. Але вона не буде штатом Сполучених Штатів Америки, адже це навряд чи є амбіціями влади острова.
Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми повністю визнаємо, що Гренландія має власні амбіції. Якщо вони реалізуються, Гренландія стане незалежною, хоча навряд чи з амбіціями стати федеральним штатом у складі США", - сказав Расмуссен.
За його словами, занепокоєння США щодо безпеки в Арктиці є виправданим у зв'язку з посиленням активності Росії та Китаю в регіоні.
"Не думаю, що у нас зовнішньополітична криза. Ми відкриті до діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій", - додав данський міністр.
Трамп хоче придбати Гренландію
Зазначимо, що під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп неодноразово висловлював бажання "купити" Гренландію. Проте Данія наголошує, що острів - це її територія і не може бути "продана".
У грудні 2024 року Трамп знову повернувся до заяв про бажання придбати Гренландію.
На тлі зазіхань обраного президента США Данія посилює оборону Гренландії, а також змінила герб.
Тим часом ЄС закликав поважати суверенітет країн-членів союзу після заяв Трампа.
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