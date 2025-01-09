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Блінкен: Лідерство Франції у найближчі місяці матиме важливе значення для того, щоб Україна мала все необхідне для захисту
23:45 08.01.2025 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що в найближчі місяці лідерство Франції матиме велике значення для забезпечення того, щоб Україна мала все необхідне для своєї демократичної незалежності.
"Я гадаю, що найближчими місяцями лідерство Франції матиме велике значення для забезпечення того, щоб Україна мала все необхідне для захисту своєї демократичної незалежності, чи то на полі бою, чи то за столом переговорів", - сказав він на пресконференції з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро в Парижі.
Блінкен наголосив, що Франція від самого початку була одним із найзатятіших прихильників вільної України, здатної протистояти і подолати агресію з боку Росії, яка триває.
"Глобальна підтримка України, яку Франція і США допомогли здійснити разом, є одним із найяскравіших прикладів поділу тягаря, які я коли-небудь бачив", - зазначив держсекретар.
За словами Блінкена, однією з тем, які вони обговорювали з Барро, є "той факт, що Україна, можливо, є найкращим прикладом твердження про те, що безпека в Європі переплетена з безпекою в усьому світі".
Як повідомлялося, 8 січня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Франції для обговорення низки питань, зокрема, підтримки оборони України проти агресивної війни Росії.
Як повідомили в Держдепі, держсекретар Блінкен відвідає Республіку Корея, Японію, Францію, Італію та Ватикан із 4 до 11 січня.
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