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В Австрії консерватори хочуть від ультраправих, які формуватимуть уряд, запевнень щодо РФ
23:52 08.01.2025 |
Очільник Австрійської народної партії Крістіан Штокер заявив, що під час переговорів про коаліцію з ультраправою Партією свободи проситиме запевнень, що вони хочуть зберегти Австрію вільною від російського втручання.
Заяву Штокера цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".
На пресконференції в середу, 8 січня, тимчасовий лідер Народної партії погодився вступити в коаліційні переговори з ультраправими, але висунув власні вимоги.
"Ми не хочемо ніякої залежності (Австрії. - Ред.), особливо від Російської Федерації. Необхідно дати чесну відповідь (на переговорах. - Ред.) про те, з ким ми - з вільним світом чи з диктатурами", - додав він.
Також, за словами Штокера, Австрійській партії свободи потрібно дати "чесну відповідь на питання, чи ставимо ми державу в цілому вище від партійних інтересів".
Партія свободи - союзник партії "Фідес" угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана - виступає проти допомоги Україні з боку Європейського Союзу та засуджує санкції проти Москви як контрпродуктивні.
Нагадаємо, у понеділок президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю провести переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.
Кікль напередодні, говорячи про формування урядової коаліції, заявив, що "простягає руку" Австрійській народній партії.
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