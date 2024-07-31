Деанонімізація: Російських блогерів із понад 10 тисячами підписників зобов’язали вставати на облік до Роскомнагляду

Держдума РФ ухвалила законопроєкт, спрямований на деанонімізацію користувачів соцмереж та власників каналів у месенджерах.

Документ був схвалений одразу в другому та третьому читаннях. Зміни вносяться до закону "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації", передає The Moscow Times.

Згідно з нововведеннями, з 1 листопада 2024 року власники сторінок у соцмережах з аудиторією понад 10 тис. користувачів зобов'язані будуть надавати Роскомнагляду (РКН) інформацію про себе. Це також стосується власників публічних каналів у месенджерах. Склад інформації та порядок її надання визначить уряд РФ.

Роскомнагляд вестиме реєстр таких персональних сторінок у соцмережах.

Власники каналів, які не надали дані та не потрапили до реєстру, не зможуть розміщувати на своїх сторінках пропозиції щодо фінансування та реклами.

Ці поправки також вносяться до закону "Про рекламу". Крім того, репост інформації з таких публічних каналів буде заборонено.

У Роскомнагляді раніше заявляли, що в нинішніх реаліях "важливо, щоб відомості про користувача, який розповсюджує інформацію в соцмережі чи месенджері, були відомі".

"Ця людина має розуміти свою відповідальність за зміст контенту", - наголошували в російському відомстві, зазначаючи, що ці законодавчі зміни необхідні для боротьби з "фейками, інформацією, що закликає до насильства, що залучає дітей до скоєння протиправних дій, та іншими забороненими відомостями".

Раніше повідомлялося, що російський інтернет переведуть під управління ФСБ та прокуратури.

Так, у рамках нових поправок до закону "Про зв'язок" рішення про блокування сайтів та управління трафіком у рунеті зможе ухвалювати Генпрокуратура, а конкретні заходи визначатиме Федеральна служба безпеки.

Також російська влада анонсувала уповільнення YouTube на 70% до кінця цього тижня.

До того стало відомо, що Держдума РФ розробляє пакет поправок, який посилить вимоги щодо ідентифікації користувачів месенджерів.

30 липня, Держдума Росії ухвалила великий пакет поправок до закону "Про зв'язок", відповідно до яких у Росії буде заборонено продаж сім-карток та поповнення балансу мобільних номерів без надання паспортних даних.