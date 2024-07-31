Фінансові новини
- |
- 31.07.24
- |
- 06:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Деанонімізація: Російських блогерів із понад 10 тисячами підписників зобов’язали вставати на облік до Роскомнагляду
23:02 30.07.2024 |
Держдума РФ ухвалила законопроєкт, спрямований на деанонімізацію користувачів соцмереж та власників каналів у месенджерах.
Документ був схвалений одразу в другому та третьому читаннях. Зміни вносяться до закону "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації", передає The Moscow Times.
Згідно з нововведеннями, з 1 листопада 2024 року власники сторінок у соцмережах з аудиторією понад 10 тис. користувачів зобов'язані будуть надавати Роскомнагляду (РКН) інформацію про себе. Це також стосується власників публічних каналів у месенджерах. Склад інформації та порядок її надання визначить уряд РФ.
Роскомнагляд вестиме реєстр таких персональних сторінок у соцмережах.
Власники каналів, які не надали дані та не потрапили до реєстру, не зможуть розміщувати на своїх сторінках пропозиції щодо фінансування та реклами.
Ці поправки також вносяться до закону "Про рекламу". Крім того, репост інформації з таких публічних каналів буде заборонено.
У Роскомнагляді раніше заявляли, що в нинішніх реаліях "важливо, щоб відомості про користувача, який розповсюджує інформацію в соцмережі чи месенджері, були відомі".
"Ця людина має розуміти свою відповідальність за зміст контенту", - наголошували в російському відомстві, зазначаючи, що ці законодавчі зміни необхідні для боротьби з "фейками, інформацією, що закликає до насильства, що залучає дітей до скоєння протиправних дій, та іншими забороненими відомостями".
Раніше повідомлялося, що російський інтернет переведуть під управління ФСБ та прокуратури.
Так, у рамках нових поправок до закону "Про зв'язок" рішення про блокування сайтів та управління трафіком у рунеті зможе ухвалювати Генпрокуратура, а конкретні заходи визначатиме Федеральна служба безпеки.
Також російська влада анонсувала уповільнення YouTube на 70% до кінця цього тижня.
До того стало відомо, що Держдума РФ розробляє пакет поправок, який посилить вимоги щодо ідентифікації користувачів месенджерів.
30 липня, Держдума Росії ухвалила великий пакет поправок до закону "Про зв'язок", відповідно до яких у Росії буде заборонено продаж сім-карток та поповнення балансу мобільних номерів без надання паспортних даних.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: США забезпечать власною зброєю F-16, які отримає Україна
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін попередив про ризик проблем з виплатами військовим без нових податків
|«Чесно скажу: ситуація критична». Мінфін готовий до компромісу з Радою щодо податків
|Politico: Позиція Угорщини і Словаччини щодо російської нафти викликає роздратування у ЄС
|Німеччина спільно з Данією передала Україні ще вісім танків Leopard 1A5
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Обробка інформації в Ірландії споживає більше електрики, ніж усе населення міст
|Нафтовий сектор Венесуели занепаде за правління Мадуро — Bloomberg
|Вірменія та Туреччина провели зустріч щодо нормалізації на кордоні
|Тотальна цензура: Російський інтернет переведуть під управління ФСБ та прокуратури
|Спроба обійти санкції: Росія легалізувала майнінг та міжнародні розрахунки криптовалютою
|Під час удару по російському аеродрому «Оленья» було пошкоджено два бомбардувальники
Бізнес
|Рекорд бездротового заряджання електромобілів — 270 кВт без точного паркування та шкідливого випромінювання
|Microsoft планує заблокувати доступ до ядра Windows після інциденту із CrowdStrike
|Microsoft почала тестувати новий спосіб доступу до Android-смартфону безпосередньо з Провідника Windows 11
|Cadillac презентував оновлений Escalade
|«Візуальне забруднення». У Швейцарії з'явився тренд на заборону рекламних щитів
|OpenAI тестує прототип ШІ-пошуковика SearchGPT, технологію інтегрують у ChatGPT
|Google посилює безпеку завантаження файлів у Chrome