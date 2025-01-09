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У Міноборони Польщі анонсували новий пакет військової допомоги Україні
16:48 09.01.2025 |
Польща готує новий пакет військової допомоги Україні. Також Київ отримає чергові партії танків у рамках відповідної коаліції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косиняк-Камиша на зустрічі "Рамштайн".
"Польща готує ще один пакет підтримки для України, ще одну пожертву. Що можливо, ми завжди жертвуємо", - сказав він.
Водночас польський міністр уточнив, що "є кордон, який ми не перетинаємо".
"Це кордон безпеки польської держави", - підкреслив глава оборонного відомства.
Україна отримає чергові партії танків
Також Косиняк-Камиш додав, що на засіданні Контактної групи з оборони України презентував дорожню карту коаліції зі створення бронетанкового потенціалу для України та інформацію про наступну пожертву.
"Усі країни, які беруть участь у цій зустрічі, готуються до подальшої підтримки та пожертв на користь України", - резюмував він.
Допомога Україні від Польщі
Про те, що Польща передасть Україні новий пакет допомоги анонсувалося ще в середині грудня. Тоді точної дати передачі нового пакета не називали, але передбачалося, що це станеться в січні 2025 року.
Нагадаємо, "Танкова коаліція" - це співтовариство держав-партнерів, які погодилися постачати танки Україні для відбиття агресії РФ. Так, у рамках цієї коаліції США передали Україні Abrams М1А2, а Британія - Challenger-2.
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