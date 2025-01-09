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АНАЛІТИКА

Вперше в історії. Вітер у грудні став основним джерелом електроенергії у Швеції

 

У грудні 2024 року шведські вітрові електростанції встановили історичний рекорд, забезпечивши 35% всієї електроенергії країни. Про це повідомила Шведська вітроенергетична асоціація (Svensk Vindenergi).

Вітрова енергетика Швеції в останній місяць року вперше виробила більше електроенергії, ніж гідро- чи атомна енергетика, - 5,5 терават-годин. За підсумками кварталу вітряки поступилися гідроелектростанціям, але вперше обігнали АЕС.

ПеріодВітрова енергія (ТВт·год)Частка від загальногоГідроенергія (ТВт·год)Частка від загальногоАтомна енергія (ТВт·год)Частка від загальногоВсього (ТВт·год)
2024 рік40,825%64,340%48,430%161,4
4-й квартал 202414,132%16,237%12,428%44,2
Грудень 20245,535%5,434%4,327%15,8
Листопад 20244,631%5,637%4,128%14,9
Жовтень 20243,929%5,239%4,030%13,5

За весь 2024 рік виробництво електрики з енергії вітру сягнуло рекордних 40,8 терават-годин (25% всієї електроенергії Швеції). Вітрові умови не були якимись особливими, рекордні показники досягнуті завдяки розширенню потужностей.

Частка вітрової енергетики у Швеції у 2023 році становила 22%.

Асоціація вказала, що вітрова енергетика найкраще працює взимку, коли потреба в електроенергії найвища - 60% річного виробництва припадає на холодну пору року.

За умови подібної сили вітру та цін на електроенергію виробництво вітрової енергії у 2025 році має бути принаймні таким самим, як у 2024 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Швеція
 

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