Вперше в історії. Вітер у грудні став основним джерелом електроенергії у Швеції

У грудні 2024 року шведські вітрові електростанції встановили історичний рекорд, забезпечивши 35% всієї електроенергії країни. Про це повідомила Шведська вітроенергетична асоціація (Svensk Vindenergi).

Вітрова енергетика Швеції в останній місяць року вперше виробила більше електроенергії, ніж гідро- чи атомна енергетика, - 5,5 терават-годин. За підсумками кварталу вітряки поступилися гідроелектростанціям, але вперше обігнали АЕС.

Період Вітрова енергія (ТВт·год) Частка від загального Гідроенергія (ТВт·год) Частка від загального Атомна енергія (ТВт·год) Частка від загального Всього (ТВт·год) 2024 рік 40,8 25% 64,3 40% 48,4 30% 161,4 4-й квартал 2024 14,1 32% 16,2 37% 12,4 28% 44,2 Грудень 2024 5,5 35% 5,4 34% 4,3 27% 15,8 Листопад 2024 4,6 31% 5,6 37% 4,1 28% 14,9 Жовтень 2024 3,9 29% 5,2 39% 4,0 30% 13,5

За весь 2024 рік виробництво електрики з енергії вітру сягнуло рекордних 40,8 терават-годин (25% всієї електроенергії Швеції). Вітрові умови не були якимись особливими, рекордні показники досягнуті завдяки розширенню потужностей.

Частка вітрової енергетики у Швеції у 2023 році становила 22%.

Асоціація вказала, що вітрова енергетика найкраще працює взимку, коли потреба в електроенергії найвища - 60% річного виробництва припадає на холодну пору року.

За умови подібної сили вітру та цін на електроенергію виробництво вітрової енергії у 2025 році має бути принаймні таким самим, як у 2024 році.