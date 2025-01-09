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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Вперше в історії. Вітер у грудні став основним джерелом електроенергії у Швеції
16:57 09.01.2025 |
У грудні 2024 року шведські вітрові електростанції встановили історичний рекорд, забезпечивши 35% всієї електроенергії країни. Про це повідомила Шведська вітроенергетична асоціація (Svensk Vindenergi).
Вітрова енергетика Швеції в останній місяць року вперше виробила більше електроенергії, ніж гідро- чи атомна енергетика, - 5,5 терават-годин. За підсумками кварталу вітряки поступилися гідроелектростанціям, але вперше обігнали АЕС.
|Період
|Вітрова енергія (ТВт·год)
|Частка від загального
|Гідроенергія (ТВт·год)
|Частка від загального
|Атомна енергія (ТВт·год)
|Частка від загального
|Всього (ТВт·год)
|2024 рік
|40,8
|25%
|64,3
|40%
|48,4
|30%
|161,4
|4-й квартал 2024
|14,1
|32%
|16,2
|37%
|12,4
|28%
|44,2
|Грудень 2024
|5,5
|35%
|5,4
|34%
|4,3
|27%
|15,8
|Листопад 2024
|4,6
|31%
|5,6
|37%
|4,1
|28%
|14,9
|Жовтень 2024
|3,9
|29%
|5,2
|39%
|4,0
|30%
|13,5
За весь 2024 рік виробництво електрики з енергії вітру сягнуло рекордних 40,8 терават-годин (25% всієї електроенергії Швеції). Вітрові умови не були якимись особливими, рекордні показники досягнуті завдяки розширенню потужностей.
Частка вітрової енергетики у Швеції у 2023 році становила 22%.
Асоціація вказала, що вітрова енергетика найкраще працює взимку, коли потреба в електроенергії найвища - 60% річного виробництва припадає на холодну пору року.
За умови подібної сили вітру та цін на електроенергію виробництво вітрової енергії у 2025 році має бути принаймні таким самим, як у 2024 році.
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