Фінансові новини
- |
- 09.01.25
- |
- 17:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Пентагоні розповіли про вміст пакета для України на $500 млн
17:03 09.01.2025 |
У Пентагоні оголосили, що увійшло до пакета військової допомоги для України на суму 500 млн доларів, який анонсував очільник відомства Ллойд Остін.
Відповідну заяву оприлюднила пресслужба американського оборонного відомства, повідомляє "Європейська правда".
Це 74-й транш військового обладнання, наданий адміністрацією президента Джо Байдена із запасів Міністерства оборони США для України з серпня 2021 року.
За даними Пентагону, до нього увійшли:
* ракети AIM-7, RIM-7 і AIM-9M для протиповітряної оборони;
* ракети класу "повітря-земля";
* допоміжне обладнання для F-16;
* танкові мостоукладачі;
* обладнання захищеного зв'язку;
* стрілецька зброя та боєприпаси;
* запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.
Під час засідання Контактної групи з питань допомоги Україны, яка проходить на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня, також затвердили дорожні карти з підтримки України до 2027 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На «Рамштайні» узгодили плани підтримки України до 2027 року
|Рада продовжила термін звільнення військових від кримінальної відповідальності за СЗЧ
|Понад 6 мільйонів військовозобов'язаних не уточнили дані: Вони отримають 50% знижки на добровільну сплату штрафу
|Остін на «Рамштайні» оголосив про пакет військової допомоги Україні на $500 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Генсек НАТО: ми повинні вивести Україну в найкраще можливе становище перед переговорами
|Україна отримає 30 тисяч безпілотників від Британії та союзників по НАТО
|У Пентагоні розповіли про вміст пакета для України на $500 млн
|Народна депутатка зі Слуги народу отримала другу підозру від НАБУ
|У Міноборони Польщі анонсували новий пакет військової допомоги Україні
|Норвегія виділила 700 млн крон на ініціативу з закупівлі БПЛА для України
Бізнес
|Ринок кібербезпеки України виріс до $138 млн
|NVIDIA представила RTX 5090 за $1999, RTX 5080, 5070 Ti та 5070 за $549 з «продуктивністю 4090»
|Забагато цензури: Фейсбук та Інстаграм відмовляються від «упереджених» фактчекерів
|NVIDIA анонсувала сервіс хмарного геймінгу GeForce Now для Steam Deck
|Intel анонсувала процесори Core Ultra 200V/HX/H/U/S для ПК зі штучним інтелектом
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96