У Пентагоні розповіли про вміст пакета для України на $500 млн

У Пентагоні оголосили, що увійшло до пакета військової допомоги для України на суму 500 млн доларів, який анонсував очільник відомства Ллойд Остін.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба американського оборонного відомства, повідомляє "Європейська правда".

Це 74-й транш військового обладнання, наданий адміністрацією президента Джо Байдена із запасів Міністерства оборони США для України з серпня 2021 року.

За даними Пентагону, до нього увійшли:

* ракети AIM-7, RIM-7 і AIM-9M для протиповітряної оборони;

* ракети класу "повітря-земля";

* допоміжне обладнання для F-16;

* танкові мостоукладачі;

* обладнання захищеного зв'язку;

* стрілецька зброя та боєприпаси;

* запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

Під час засідання Контактної групи з питань допомоги Україны, яка проходить на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня, також затвердили дорожні карти з підтримки України до 2027 року.