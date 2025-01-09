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АНАЛІТИКА

Генсек НАТО: ми повинні вивести Україну в найкраще можливе становище перед переговорами

 

Україна повинна була у найсильнішій можливій позиції, коли вона вирішить сісти за стіл переговорів з РФ. У цьому полягає глобальний геополітичний контекст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте під засіданням у форматі "Рамштайн".

"Глобальний контекст полягає в тому, що ми маємо вивести Україну в найкраще можливе становище. Щоб одного разу, коли з ініціативи України розпочнуться переговори про те, як вирішити цей конфлікт, вони будуть у найкращій позиції для цього", - сказав Рютте.

Він наголосив, що за підсумками переговорів важливо переконатися, що досягнута угода буде вигідною. Адже якщо такої угоди не буде досягнуто, за цим уважно спостерігатимуть у Китаї, Північній Кореї, Ірані і Росії.

"Весь світ дивиться. Отже, ми маємо переконатися, що Україна опинилася в найкращому становищі. І не варто забувати, що тут на кону геополітичний контекст", - підкреслив генсек НАТО.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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