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Генсек НАТО: ми повинні вивести Україну в найкраще можливе становище перед переговорами
17:41 09.01.2025 |
Україна повинна була у найсильнішій можливій позиції, коли вона вирішить сісти за стіл переговорів з РФ. У цьому полягає глобальний геополітичний контекст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте під засіданням у форматі "Рамштайн".
"Глобальний контекст полягає в тому, що ми маємо вивести Україну в найкраще можливе становище. Щоб одного разу, коли з ініціативи України розпочнуться переговори про те, як вирішити цей конфлікт, вони будуть у найкращій позиції для цього", - сказав Рютте.
Він наголосив, що за підсумками переговорів важливо переконатися, що досягнута угода буде вигідною. Адже якщо такої угоди не буде досягнуто, за цим уважно спостерігатимуть у Китаї, Північній Кореї, Ірані і Росії.
"Весь світ дивиться. Отже, ми маємо переконатися, що Україна опинилася в найкращому становищі. І не варто забувати, що тут на кону геополітичний контекст", - підкреслив генсек НАТО.
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