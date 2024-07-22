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У росії виник дефіцит бензину Аі-95
13:22 22.07.2024 |
Паливний ринок рф зіткнувся з нестачею бензину Аі-95 після серії ударів України по нафтопереробних заводах (НПЗ), через які випуск палива в країні впав до мінімуму за два роки.
Дефіцит Аі-95 на біржових торгах паливом набув хронічного характеру, розповіли Reuters трейдери й учасники ринку. Через нестачу гуртових партій ціни на бензин стрімко зростають і наприкінці минулого тижня наблизилися до рекордів паливної кризи минулої осені.
На санкт-петербурзькій товарно-сировинній біржі котирування «Преміум 95» 19 липня досягли 73 605 руб. за тонну, а з початку літа злетіли на 44%, або 22,5 тис. руб..
«П'ятого» просто бракує на всіх», - скаржиться один із трейдерів. З його слів, на ринку виник «ажіотаж», бо незабаром розпочнуться осінні ремонти на НПЗ, і дефіцит може посилитися.
Зі слів джерел Reuters, нафтозаводи зараз не мають вільних обсягів, які можна було б спрямувати на ринок, щоб збити ціни.
За даними Bloomberg, обсяги перероблення нафти в росії в червні стали найнижчими з 2022 року після того, як наприкінці травня зупинилися два великі НПЗ «роснєфти»: туапсинський і комсомольський. Перший із них вдруге з початку року зазнав атаки українських дронів, через які вже зупиняв виробництво взимку. Тоді на відновлення заводу від пожежі пішло понад три місяці.
Загалом у червні простоювало 15,5% потужностей російських НПЗ, або 4,1 млн тонн - удвічі більше, ніж у травні, підрахував Reuters. Офіційну оперативну статистику з випуску НПЗ з кінця травня засекречено: міненерго рф припинили надавати щотижневі дані у росстат, посилаючись на «геополітичну ситуацію» й потребу захистити ринок від загрози «маніпуляцій».
Джерела Reuters пов'язують брак Аї-95 ще й з тим, що попит на нього помітно зріс останніми роками, а НПЗ, відрізані санкціями від іноземних технологій, виявилися не готовими наростити його випуск.
«Кілька років тому на літр «п'ятого» продавали три літри «другого». Тепер співвідношення два до трьох навіть на заправках у глухих районах області. АЗС на трасах у бік москви порівну другий і п'ятий, влітку п'ятого навіть більше можуть продавати», - розповів власник мережі АЗС у центральному ФО.
Технічні фахівці звертають увагу на те, що неможливо безболісно наростити випуск АІ-95 замість АІ-92. «У цьому разі випуск Аі-92 скоротиться більше, ніж додасться Аі-95, - пояснює технолог одного з НПЗ. - При незмінному наборі бензинових компонентів загальний випуск автобензину знижується зі збільшенням частки продукту із вищим октаном».
Те, що відбувається в російській галузі нафтоперероблення», - це відкладений ефект санкцій, вважає незалежний нафтогазовий експерт Кирило Родінонов. Хорошого рішення у влади немає, вважає він: наростити випуск не вийде, допоки діють санкції на ввезення обладнання для НПЗ і тривають атаки дронів.
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