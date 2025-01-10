Фіцо погрожує вето в ЄС з питань України через транзит газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів у четвер, 9 січня, переговори з комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Даном Йоргенсеном щодо припинення Україною транзиту російського газу.

Як передає агентство Reuters, Фіцо звинуватив Україну в "завданні шкоди" Словаччині припиненням транзит газу з Росії.

Фіцо погрожує Україні припиненням гумдопомоги та вето в ЄС

Він заявив, що Словаччина може припинити надання Україні гуманітарної допомоги або використати своє право вето в ЄС з питань, що стосуються України.

Раніше Фіцо погрожував припиненням постачання електроенергії в Україну та скороченням допомоги українським біженцям.

У четвер він сказав журналістам у Брюсселі, що словацький уряд не хоче посилювати напругу, але розглядатиме заходи у відповідь, якщо рішення не буде знайдене.