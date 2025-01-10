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Фіцо погрожує вето в ЄС з питань України через транзит газу
23:46 09.01.2025 |
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів у четвер, 9 січня, переговори з комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Даном Йоргенсеном щодо припинення Україною транзиту російського газу.
Як передає агентство Reuters, Фіцо звинуватив Україну в "завданні шкоди" Словаччині припиненням транзит газу з Росії.
Фіцо погрожує Україні припиненням гумдопомоги та вето в ЄС
Він заявив, що Словаччина може припинити надання Україні гуманітарної допомоги або використати своє право вето в ЄС з питань, що стосуються України.
Раніше Фіцо погрожував припиненням постачання електроенергії в Україну та скороченням допомоги українським біженцям.
У четвер він сказав журналістам у Брюсселі, що словацький уряд не хоче посилювати напругу, але розглядатиме заходи у відповідь, якщо рішення не буде знайдене.
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