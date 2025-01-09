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АНАЛІТИКА

Іспанія поставить Україні десять електрогенераторів і готує нову програму гуманітарної допомоги для українських родин

 

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес узяла участь у 25-му засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") у Німеччині, де підтвердила тверду підтримку Києва і проінформувала колег про найважливіші деталі нових поставок допомоги.

Як повідомляється на сайті іспанського Міноборони, Роблес наголосила на майбутньому постачанні 10 електрогенераторів, а також на пропозиції нових навчальних курсів для особового складу Збройних сил України та на новій програмі гуманітарної допомоги для українських родин, що розпочнеться в неділю, 12 січня.

Вона також висловила слова вдячності міністру оборони США Ллойду Остіну, який востаннє був присутнім на зустрічі Контактної групи в такому форматі, відзначивши "його лідерство, відданість справі та успіх в ефективній координації військової підтримки України з боку більш ніж 50 країн".

Учасники зустрічі були проінформовані про найтерміновіші короткострокові потреби українських Збройних сил і розглянули ініціативи з підтримки, що здійснюються в межах різних коаліцій сил і засобів на підтримку України.

Роблес також провела двосторонні зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном і зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

У Німеччині на авіабазі "Рамштайн" у четвер, 9 грудня, відбувається 25-те засідання Контактної групи з оборони України після тривалої перерви. Останнє 24-те засідання Контактної групи з оборони України відбулося 6 вересня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Лідери груп коаліцій спроможностей (capability coalition) у межах формату "Рамштайн" схвалили 8 "дорожніх карт", які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року. "Дорожні карти коаліцій визначають стратегічні цілі України до 2027 року і стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки. Ми також працюємо над тим, щоб Збройні сили України були повністю сумісні з силами Альянсу", повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Перша зустріч на авіабазі "Рамштайн" відбулася 26 квітня 2022 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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