Угорський політик і лідер найбільшої опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що в разі приходу до влади буде дотримуватись "прагматичного" підходу у відносинах із Росією.

Про це він сказав в інтервʼю агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про свій підхід до Росії, Мадяр сказав, що діятиме "прагматично".

"Я не вірю, що в політиці існує дружба... що існує дружба Орбана-Трампа або Орбана-Путіна. Є інтереси, і це правильно, якщо державні лідери представляють інтереси своїх країн", - вважає угорський опозиціонер.

"Для цього потрібні союзники, але це повинні бути союзи, засновані на цінностях", - додав він.

Мадяр, серед іншого, згадав про проєкт АЕС "Пакш", яку Угорщина будує спільно з "Росатомом", і висловив сумніви щодо того, що процес може бути зупинений.

"Це міжнародний контракт, ми можемо вести переговори щодо багатьох аспектів, наприклад, щодо фінансування, оскільки там є невигідні частини, тому рефінансування може бути можливим. Ми повинні вести переговори прагматично", - додав політик.

Він зазначив, що його уряд в разі приходу до влади дотримуватиметься аналогічної позиції відносно Китаю.

Партія "Тиса", яку Мадяр створив за кілька тижнів до виборів до Європейського парламенту в червні, стрімко наростила рейтинг і стала найбільшою опозиційною в Угорщині.

Опубліковані в жовтні два опитування навіть показали перевагу "Тиси" над партією Віктора Орбана "Фідес". Зазначимо, що наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.

Більше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини.