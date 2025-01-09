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Зеленський і Мелоні обговорили підготовку до конференції з відновлення України, яка відбудеться 2025 року в Римі
23:08 09.01.2025 |
Президент України Володимир Зеленський прибув увечері четверга, 9 січня, в Італію, де проводить зустріч з прем'єр-міністеркою Джорджою Мелоні. Про це він повідомив у соціальних мережах.
Як розповів журналістам речник Зеленського Сергій Никифоров, 10 січня запланована зустріч президента з італійським колегою Серджо Матареллою.
За його словами, на цих зустрічах обговорюватиметься оборонна підтримка України, координація міжнародних зусиль для досягнення миру, євроатлантична інтеграція, санкції проти Росії та організація міжнародної конференції з питань відновлення України, яку планують провести в Італії влітку цього року.
Мелоні: Трамп не покине Україну
Напередодні візиту Зеленського італійська прем'єрка, яка минулими вихідними відвідала у Флориді Дональда Трампа, з яким має приязні стосунки, заявила, що не вірить, що той покине Україну після вступу на посаду президента США 20 січня.
Вона зауважила, що Трамп раніше сам "казав, що саме тому, що ми хочемо миру, ми не залишимо Україну".
Вона також запевнила, що підтримуватиме ті варіанти досягнення миру з Росією, які підтримає сама Україна.
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