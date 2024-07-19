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АНАЛІТИКА

Демократи відклали офіційне висування кандидата у президенти США, - NYT

 

Демократична партія США відклала голосування, в рамках якого вона має офіційно висунути президента Джо Байдена своїм кандидатом на майбутніх виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За інформацією джерел видання, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер закликав лідерів партії "не поспішати" із голосуванням за висування кандидата, яке мало відбутися наступного тижня.

Зокрема, як пише NYT, Шумер домовився з лідером демократів у Палаті представників Хакімом Джефрісом натиснути на партію, щоб відкласти офіційне висування кандидата.

Співрозмовники журналістів з'ясували, що співголова комітету з правил партії, який визначає, коли і як висуватимуть кандидатів, Тім Волц повідомив керівника виборчого штабу Байдена Джен О'Меллі Діллон, що голосування необхідно відкласти.

Під таким тиском Національний комітет Демократичної партії вирішив перенести голосування на перший тиждень серпня.

Що передувало

Нагадаємо, шанси президента США Джо Байдена на перемогу у президентських виборах, які відбудуться у листопаді, знизилися після його програшу на дебатах з головним конкурентом Дональдом Трампом.

З того часу західні ЗМІ неодноразово писали, що в Демократичній партії почалася паніка через такий провал Байдена. Також журналісти писали про можливу заміну Байдена на іншого кандидата.

За інформацією Axios, Байден може оголосити про свій вихід із передвиборчих перегонів вже цими вихідними.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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